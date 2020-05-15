مؤسسة مصطفى وعلي أمين تصرف 450 ألف جنيه لمتضرري الأمطار بالبحر الأحمر

أعلن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، قيام مؤسسة مصطفي وعلى أمين الخيرية (ليلة القدر) التابعة لمؤسسة أخبار اليوم بتحويل 450 ألف جنيه للأسر التي تضررت منازلهم جراء موجة الطقس السيئ التي ضربت قرية الزعفرانة بمدينة رأس غارب، منتصف شهر مارس الماضي.

أشار محافظ البحر الأحمر إلى أن عدد الأسر المتضررة 45 أسرة، حيث سيتم توزيع المبلغ بالكامل على هذه الأسر، بحيث يتم صرف 10 آلاف جنيه لكل أسرة من مكاتب البريد يوم الإثنين القادم، وجارٍ ترميم المنازل المتضررة بالكامل من خلال مؤسسة مصر الخير.

جاء ذلك فى إطار جهود وتوجيهات محافظ البحر الأحمر وتكليفه لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بالتواصل مع الجمعيات الخيرية لخدمة أبناء المحافظة بشكل عام، والمتضررين بشكل خاص، كما وجه المحافظ الشكر لمؤسسة مصطفي وعلى أمين الخيرية لجهودها المتواصلة في تقديم المساعدات المختلفة للمواطنين، مجدداً شكره لمؤسسة مصر الخير لقيامها بترميم المنازل المتضررة.