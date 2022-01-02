المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل للإتجار بالمخدرات

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات و3 شهور، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإدانته بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيه، وسلاح أبيض «نصل كتر» بغير مسوغ قانوني.

صدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد محمود شعبان، محمد المندراوي، وأمانة سر رفاعي فهمي وحسام كمال.

حيازة مخدر الهيروين وسلاح كتر

أفادت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 9451 لسنة 2021 جنايات منشأة ناصر، والمقيدة برقم 1602 لسنة 2021 كلي غرب القاهرة، بأن المتهم «محمد. أ» 34 عامًا، عامل، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر «الهيروين » في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز سلاح أبيض «نصل كتر » بغير مسوغ قانوني. وقالت النيابة إن المتهم ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليهما من القانون الأول المستبدل بقرار وزير الصحة مكرر الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية. وأوضحت النيابة أن تقرير المعمل الكيماوي أثبت أن المضبوطات 3 لفافات لجوهر للهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا 3.09 جرام. وجاء في تحريات المباحث الجنائية، أن المتهم كان ممسكاً سلاح أبيض «نصل معدني» أثناء ضبطه وبتفتيشه عُثر بحوزته على لفافات مخدرة وبمواجهته أقر بإحرازه المضبوطات بقصد الإتجار والسلاح عن تجارته.

المشدد 6 سنوات لسائق تاكسي

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد أيضا، بمعاقبة سائق تاكسي بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، لإدانته بحيازة جوهر « الهيروين» المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأفادت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5449 لسنة 2021 جنايات روض الفرج، بأن المتهم « محمد. ع»، 26 عامًا، سائق تاكسي، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر «الهيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وجاء في تحريات المباحث الجنائية، أن المتهم ألقى كيس بلاستيكي أثناء ضبطه وتم فضه وعُثر بداخله على لفافات ورقية تحوي مسحوق بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر وبتفتيشه عُثر بحوزة المتهم على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ مالي حصيلة تجارته والهاتف المحمول لاتصال عملائه وعزى قصده للاتجار. وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات 19 لفافة وبداخلها مسحوق بيج اللون ووزنه 6.64 جرام لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.