حبس عاطل ضبط بكمية من الهيروين الخام في الإسماعيلية

أمرت نيابة الإسماعيلية بحبس عاطل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، اليوم الثلاثاء، لاتهامه بالإتجار في مخدر الهيروين على نطاق واسع .

وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق من نيابة القنطرة غرب في الإسماعيلية أن المتهم «سيد.م»، 34 سنة، عاطل، لجأ إلى الاتجار في المواد المخدرة خلال الفترة الماضية بعد ارتباطه بعلاقات مع مروجي وتجار المخدرات عن طريق بعض الأصدقاء.

القبض على المتهم

وشكلت المباحث الجنائية برئاسة اللواء طلعت عبد الهادي مدير مباحث الإسماعيلية، فريق بحث باشراف العميد محمد الطنيخي، ومشاركة المقدم محمد سكر، نجحت في تعقب المتهم ومعرفة أماكن ترويجه للمواد المخدرة.

وتمكنت مأمورية مكبرة من القبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل توزيعها على صغار التجار والمدمنين ممن يتعاملون معه بنطاق الإسماعيلية والقاهرة وبورسعيد.

وأشارت تحريات المباحث الجنائية إلى أن المتهم حاول الفرار أكثر من مرة من أكمنة أعدتها له الشرطة لضبطه بالمواد المخدرة إلا أنه سقط وبحوزته كمية من المخدر مجهزة للبيع.

حملات مكثفة على تجار المخدرات بالإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية خلال الفترة الماضية حملات مكثفة على مروجي وتجار المواد المخدرة في المدينة والمراكز لضبط أكبر عدد من التجار، ووجه اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية بضرورة تكثيف الحملات بشكل يومي، وزيادة الارتكازات الأمنية لإعادة الانضباط إلى الشارع الاسماعيلي.

ونجحت مأموريات مشتركة بين مديرية أمن الإسماعيلية وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القبض على أكثر من تاجر للمواد المخدرة وبحوزتهم كميات كبيرة من مخدر الحشيش والهيدرو والشابو.