«صحة بني سويف» تجري حركة تغييرات محدودة لمديري المستشفيات

أجرى الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عددا من التغييرات بين مديري المستشفيات، من أجل ضخ دماء جديدة والدفع بالعناصر الشابة لتطوير المنظومة الصحية في المحافظة، من أجل المواطن.

«الخواجة» مديرا لمستشفى الصدر ببني سويف

وشملت التغييرات تعيين الدكتور عمر محمد محمود عبد الوهاب الخواجة مدير مستشفى سمسطا السابق، مديرًا لمستشفى الصدر، وتعيين الدكتور ياسر محمود عبد المجيد عبد الغني مديرًا لمستشفى سمسطا المركزي، وتعيين الدكتور جون جمال حنا عياد مديرًا لمستشفى الفشن المركزي.

«أبو النور» للرعاية الأساسية ومصطفى سمير للمعامل بمديرية الصحة

كما شملت التغييرات تعيين الدكتور طارق عباس أبو النور مديرًا للرعاية الأساسية في مديرية الصحة، والدكتور مصطفى سمير محمد أحمد مديرًا للمعامل بمديرية الصحة، والدكتورة سلوى أحمد خليل جودة مديرًا للإدارة الصحية بببا.

الانتهاء من أعمال تجهيز مستشفى إهناسيا المركزي تمهيدا لافتتاحها

في سياق آخر، تجرى أعمال التجهيزات من توريد وتركيب الأجهزة الطبية بمستشفى إهناسيا المركزي على قدم وساق، تمهيدا لدخولها الخدمة قريبا عقب تطويرها إنشائيا بمبلغ مالي 262 مليون جنيه، بخلاف التجهيزات الطبية.

أقسام مستشفى إهناسيا المركزي عقب تطويرها

تضم المستشفى: المبنى الرئيسي والعيادات الخارجية وأقسام التعقيم والأشعة، والطوارئ والاستقبال والغسيل الكلوي والحضانات وغرف العمليات ووحدات العناية المركزة للكبار، ووحدة العناية المركزة للأطفال، ووحدة الأطفال المبتسرين، وغيرها من المكونات والأقسام، والتي تمثل إضافة كبيرة للمنظومة الصحية بالمحافظة.