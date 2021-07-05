تغييرات جديدة في قيادات مديرية الصحة ببني سويف

أصدر الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم، قرارًا بتكليف الدكتور محمود حسين جمعة، مدير إدارة المستشفيات للقيام بأعمال مدير الطب العلاجي بالمديرية، وتكليف الدكتورة رحاب ربيع عبد الغني للقيام بأعمال مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، وتكليف الدكتورة دعاء سيد روبي للقيام بأعمال مدير إدارة الطوارئ.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أصدر قبل أيام قرارًا بتكليف الدكتور احمد بغدادي مدير الطب العلاجي بالمديرية، بعمل وكيل مديرية الصحة، وقّدم «بغدادي» الشكر لمحافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة، على ثقتهم بتكليفه للمنصب، مؤكدًا على استكمال خطة التطوير التي تشهدها المنظومة الصحية بالمحافظة من خلال عدة محاور سواء تطوير منشآت أو سد النقص في الكوادر الطبية وتوفير جميع التخصصات.

وفي سياق آخر، تفقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، سير العمل داخل مستشفيي الواسطى وسمسطا، عقب إنهاء العمل داخلهما في عزل فيروس كورونا المستجد.

وقال وكيل وزارة الصحة: «نسير وفق تحول تدريجي نحو تشغيل المستشفيات بشكل طبيعي عقب تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفق دراسة الوضع، حيث تم إنهاء عمل مستشفيي الواسطى وسمسطا كعزل لمصابي فيروس كورونا، كذلك مستشفى التأمين الصحي، حيث جرى تشغيلهم بشكل طبيعي في جميع الأقسام عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة».

وأضاف:" اجرينا عدد من التغييرات داخل المديرية لصالح العمل، حيث جرى الدفع بعدد من الشباب في المناصب القيادية داخل المديرية".