سماء إبراهيم تناشد جمهورها الدعاء لها: «ربنا يعفو عني ويلطف بمحنتي»

أثارت الفنانة سماء إبراهيم، قلق ومخاوف جمهورها، خلال الساعات الماضية، بعدما ناشدت مُحبيها الدعاء.

سماء إبراهيم لجمهورها: ادعوا الله لي أن يعفو عني

وكتبت سماء إبراهيم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «الحمد لله، لأول مرة اطلب من حضراتكم أن تدعوا لي الخالق أن يعفو عني ويلطف بمحنتي، ما أمر به اختبار أعلم أنَّه بمشيئة الخالق، وأتعلق بقدرته ولطفه.. اسألكم الدعاء».

سماء إبراهيم تحتفل بنجاح دورها في موضوع عائلي

واحتفلت الفنانة سماء إبراهيم، مؤخرًا، بنجاح دورها في مسلسل «موضوع عائلي»، والذي عُرض عبر إحدى المنصات الرقمية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا طوال فترة عرضه.

«موضوع عائلي»، من بطولة ماجد الكدواني، وسما إبراهيم، رنا ئيس، محمد شاهين، طه دسوقي، إيناس كامل، شيرين رضا، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال، ومن إخراج أحمد الجندي.

نشاط فني لـ سماء إبراهيم في 2021

وعاشت الفنانة سماء إبراهيم، حالة من النشاط الفني، في عام 2021، على مستوى السينما والتليفزيون وكذلك المسرح، حيث تعاونت مع الفنان يحيى الفخراني، في مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، والتي عُرضت مؤخرًا في المملكة العربية السعودية ضمن فاعليات موسم الرياض.

ومسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، يشارك فيها عدد كبير من الفنانين منهم يحيي الفخراني، وإياد نصار وكارمن سليمان ومحمد الشرنوبي وشريف دسوقي وسماء إبراهيم وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج مجدي الهواري، والمسرحية مأخوذة عن رائعة بيرم التونسي «ليلة من ألف ليلة».