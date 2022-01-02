السجن 7 سنوات لـ«أمبوبة» في قضية قتل «ضحية الشهامة» بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم حسن إمام عطية وشهرته «حسن أمبوبة» صاحب مقهى، بالسجن 7 سنوات، لقيامه بقتل الشاب حسين هشام الشرقاوي، 23 سنة، قبل عيد ميلاده بساعات، لدفاعه عن صديقه وهو نجل شقيق «أمبوبة» لخلاف بينهما على الميراث، فحاول «الشرقاوي» الدفاع عن صديقه فاعتدى عليه الجاني بسكين وطعنه حتى سقط جثة هامدة غارقاً في دمائه.

صدر الحكم برئاسة المستشار جنيدي حسين الوكيل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء عبد الوهاب، وأحمد ممدوح، ووسيم إسكندر، وسكرتارية حاتم سليمان، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني

تفاصيل قتل «أمبوبة» لـ «الشرقاوي»

تعود تفاصيل الواقعة إلى 12 يوليو الماضي، حينما نشبت مشاجرة بين «أمبوبة» ونجل شقيقه بمنطقة المشتل بمدينة الفيوم، بسبب خلافات مالية بينهما على الميراث، فقام الأول بالاعتداء بالضرب على نجل شقيقه فتدّخل «الشرقاوي» للدفاع عن صديقه ومنع عمه من الاعتداء عليه، فقرر «أمبوبة» الانتقام منه، فطعنه بالسكين عدة طعنات نافذة في البطن والصدر حتى سقط جثة هامدة، لتعرف القضية إعلاميا بـ«ضحية الشهامة» في الفيوم.

ضبط «أمبوبة» بعد هروبه

وعقب ارتكاب جريمته فر «أمبوبة» هارباً واختبأ بين الأراضي الزراعية، واحتفظ بالـ «سكين» سلاح الجريمة، حتى تمكن ضباط مركز شرطة الفيوم من إلقاء القبض عليه، وجرى إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة ضرب أفضى إلى موت.

إشعال النيران في منزل القاتل

التقطت كاميرات منطقة المشتل واقعة قتل «الشرقاوي» فيديو، وحينما شاهد أفراد عائلته الفيديو، شعروا بحالة شديدة من الغضب، وخرجوا على الفور إلى مقهى ومنزل «أمبوبة» وأشعلوا النيران فيهما خلال تواجد أسرة «أمبوبة» بداخله وجرى إنقاذهما وإخماد الحريق قبل أن يمتد إلى باقي المنازل المجاورة.

اختطاف شاب انتقاماً لـ «الشرقاوي»

وقبل شهر، اختطفت أسرة الشاب «حسين الشرقاوي» شابا من على مقهى بعد تحطيمها، ليقوموا بقتله انتقاماً لمقتل ابنهم، إلا أنّ الشرطة طاردتهم وتمكنت من تحرير الشاب من بين أيديهم قبل قتله.