النيابة العامة تأمر بالتحقيق في واقعة «بسنت» ضحية التنمر والابتزاز بكفر الزيات

أصدر المستشار أحمد حسن، المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز كفر الزيات بضرورة فتح باب التحقيق في واقعة وفاة بسنت شلبي 16 سنة بالصف الثاني الثانوي الأزهري بقرية كفر يعقوب ضحية واقعة التنمر والابتزاز الإلكتروني للسطو الإلكتروني عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

المحامي العام يحقق في واقعة الفتاة ضحية التنمر

وشدد المحامي العام في تعليماته إلي مساعديه من فريق النيابة العامة بالغربية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وسماع أقوال شهود العيان من أفراد أسرة الفتاة الضحية.

كما شدد المحامي العام، على أهمية ضبط وإحضار المتهمين في واقعة التنمر والاتجار في البشر وسرعه تحريات المباحث حول الواقعة، وقال عبد الله أبوالمجد محامى الفتاة ضحية واقعة التنمر، إنه تقدم ببلاغ رسمي ضد شابين حاولا ابتزازها قبل وفاتها بنحو 7 أيام قبل أن تنهي حياتها بتناول حبة الغلال السامة.

محامي الضحية تقدمنا ببلاغ رسمي للقصاص قانونيا وطالبنا بضبط الجناة

وأشار محامي الفتاة، إلى أنه اتهم الشابين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في السطو والابتزاز الإلكتروني مقابل ابتزاز الفتاة ماليا ومراوغتها سعيا في تدشين علاقة مع الفتاة الضحية على حد قوله.

وأفادت مصادر نيابية بجهات التحقيق، أن أسرة الفتاة الضحية وجهت اتهامتها مباشرة لشابين بنفس القرية لشروعهما بتركيب صور مخلة وخادشة للحياء على غير الحقيقة ومفبركة ونشرها بين أسر وعائلات أهالي القرية عبر السوشيال ميديا والشباب، لابتزازها والتنمر ضدها وتشويه سمعتها ما أصاب الفتاة الضحية بحالة اكتئاب ونوبات نفسية، أغلقت على إثرها باب حجزتها وتناولت حبة سامة أودت بحياتها بعد تركها لخطاب يؤكد براءتها من واقعة الأعمال المنافية للآداب.

جهود أمنية لضبط الشابين الهاربين

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس مدير ـمن الغربية، إخطاراً من نقطة مستشفى جامعة طنطا يفيد وصول فتاة تدعى «بسنت شلبي» 16 سنة طالبة للمستشفى في حالة متأخرة إثر تناولها حبة الغلة السامة، ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.

في المقابل أصدر مدير أمن الغربية توجيهاته إلي اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائي تحت قيادة العقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي بسيون وكفرالزيات لسرعة ضبط وإحضار الشابين المتهمين الهاربين من أبناء قرية كفر يعقوب مسقط رأس الفتاة الضحية.

وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد أحمد شيحه رئيس مباحث مركز شرطة كفرالزيات أن الفتاة توفت ضحية لواقعة اضطهاد وتربص وتشهير بها على يد شابين شرعوا في اختراق هاتفها الشخصي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرة الفتاة الضحية.

وجدير بالذكر أن المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات بمحافظة الغربية قرر التحقيق واستدعاء الشابين المتهمين في البلاغ الجديد المقدم من أسرة الفتاة والتحفظ على جهاز المحمول الخاص بالطالبة لفحصه وتكليف المباحث بسرعة عمل التحريات حول الاتهامات الجديدة في الواقعة واستمرار التحقيقات.