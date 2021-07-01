عميد معهد الهندسة بدمياط يكشف تفاصيل واقعة التنمر المزعوم بأحد الطلاب

نفى الدكتور سامي راجح عميد المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة ما أثاره أحد طلاب المعهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التنمر به، مؤكدا أن الواقعة لم تحدث وأن الطالب لم يحرم من الامتحان، وتساءل: «لو خرج ابني عن اللياقة و العرف الجامعى والتقاليد الجامعية فهل تعتبر توجيهاتي له تنمر؟ ».

وأضاف لـ«الوطن»: « فوجئ الدكتور المراقب بدخول الطالب (طارق.م) لجنة الامتحان مرتديا ملابس غير لائقة، بنطال مقطوع وسلسلة فضة، والمعهد له تقاليد أسوة بأي جامعة، حيث سبق ومنعت الدخول بالشبشب، كما منعت دخول الطلاب المعهد دون ارتداء الكمامة التزاما بالاجراءات الإحترازية، ونظمنا في هذا الشأن محاضرات عدة للتوعية».

وعن تفاصيل الواقعة أكد أنه أثناء انعقاد الامتحانات حضر الطالب دون كمامة وشعر طويل مرتديا سلسلة فضية اللون وبنطال مقطوع ولاحظ مراقب لجنة الامتحانات هذا المشهد فقال له: «إيه ده يا ابني إنت إيه اللي دخلك كده»، فكان رد الطالب على الدكتور: «في إيه؟ مالي.. أنا طالب إيه هتمنعنى»، فرد الدكتور: «امنعك ونصف ده لو العميد سمح لك بالدخول ده أنا أقدم استقالتي».

و لفت إلى أن المراقب اصطحب الطالب لمكتبه وأكد للطالب عدم حرمانه من الامتحان: «أكدت له عدم قدرة أحد على حرمانه من دخول الامتحان، وسألته هتنزل موقع العمل كمهندس بعد تخرجك بشكلك الحالي وسط العمال إزاي؟»، وفوجئ العميد بالطالب يرد بأ زيه حرية شخصية، ومع تصاعد الجدل سمح له العميد بدخول الامتحان ونبه عليه بضرورة الإلتزام بالقواعد في الامتحان المقبل.

وأشار إلى أن الطالب حرر محضرا اتهمهم فيه بالتنمر به وتم حفظ المحضر، مشيراً إلى أن الطالب التحق بالمعهد الذي يعمل بنظام الساعات المعتمدة منذ عام 2017 والمفترض أن يكون زملاءه اجتازوا 108 ساعات حتى العام الماضي بينما هو اجتاز 56 ساعة ونجح هذا العام في 3 مواد بمقبول وتغيب عن أداء امتحان مادتين .