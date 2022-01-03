«صحة دمياط»: التفتيش على 2212 صيدلية عامة وخاصة في 2021

أعلنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بمحافظة دمياط عن حصيلة أعمالها عام 2021 والتي تمثلت في إجراء التفتيش على، 2212 صيدلية، 2114 عامة و98 خاصة، وبلغ إجمالي ما تم التفتيش عليه من مخازن أدوية 87 مخزنا، بينما بلغ عدد مرات المرور على صيدليات المستشفيات الحكومية 148 صيدلية حكومية، كما تم التفتيش على 405 وحدة صحية ومركز حضري، هذا المرور على 18 مخزنا من مخازن الأدوية الحكومية بجانب ترخيص 88 صيدلية عامة وإلغاء ترخيص 15 أخرى.

488 محضر شرطة و32 غلق إداري للمخالفين

هذا وقد بلغ إجمالي محاضر المخالفات الصيدلية 488 محضر شرطة، بينما صدر 32 قرار غلق إداري للصيدليات المخالفة، وبلغ عدد حملات التفتيش التي تمت مع الجهات الرقابية والمختصة 56 حملة تفتيش، فيما بلغ عدد الصيادلة الإكلينيكين الذين تم عمل تقييمات وتدريبات لهم 65 صيدليا.

980 أمر توريد لـ 530 صنف دوائي في 2021

كما تم ترشيح 17 صيدليا للعمل بالصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات فيما بلغ عدد أوامر التوريد لشركات الأدوية المختلفة 980 أمر توريد لـ530 صنف دوائي، فيما بلغ عدد الطلبيات الخاصة بتوفير أدوية علاج مرض كورونا 60 طلبية لعدد 60 صنف دوائي، بينما بلغ إجمالي عدد الإفراج المحرز 30 رسالة وارد لميناء دمياط، وبلغ عدد الموافقات على طرود الأدوية الشخصية للخارج 918 طردا.