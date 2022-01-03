بتول عرفة تطرح برومو «مية مية» لـ«أميمة طالب».. ظهور خاص لشيماء سيف

طرحت المخرجة بتول عرفة برومو أحدث أعمالها، وهو كليب «مية مية»، غناء أميمة طالب، وألحان سهم، ويشهد ظهورا خاصا للفنانة الكوميدية شيماء سيف، ومن المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

بتول عرفة: أميمة طالب من أهم الأصوات

وشوقت المخرجة بتول عرفة الجمهور، عبر صفحتها على تويتر، قائلة: «جديدي مع صوت من أهم وأحلى أصوات الوطن العربي، أميمة طالب مية مية، من ألحان العبقري سهم، وظهور خاص للنجمة القمر شيماء سيف، وإنتاج روتانا، وإخراج بتول عرفة، قريبا إن شاء الله».

وأخرجت بتول عرفة مجموعة كبيرة من كليبات نجوم الوطن العربي؛ منهم كارول سماحة وهاني شاكر وحسين الجسمي ووليد سعد، بالإضافة لعدد كبير من الحفلات المهمة.

وشوقت «عرفة»، في وقت سابق، جمهورها لأغنية «بناقص» للفنانة أيتن عامر، التي تخوض بالأغنية أولى تجاربها الغنائية.

بتول عرفة تطرح برومو بناقص

ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، برومو الكليب، وعلقت على الفيديو: «إنك تشتغل مع ناس بتحبهم شيء ممتع بس إنك تشتغل معاهم في عمل كان بالنسبة لهم حلم عمره 18 سنة، أكيد الإحساس بيكون مختلف».

واحتفلت بتول عرفة، خلال الأيام الماضية، بعيد ميلادها، وهنأتها النجمة كارول سماحة، متمنية لها المزيد من النجاح والسعادة.

ونشرت كارول صورة تجمعها ببتول عرفة، عبر حسابها على تويتر، وعلقت عليها: «عيد ميلاد سعيد لأطيب قلب وأكتر شخص محب أعرفه، وإلى صديقتى الموهوبة والمخرجة أتمنى لكي كل حاجة حلوة في العالم بحبك جدًا».