«ثقافة الشيوخ» توصي بالاهتمام بملف سياحة اليخوت والسفن

طالبت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، بضرورة الاهتمام بسياحة اليخوت ورفع كفاءة الموانئ البحرية، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية للحكومة بدراسة الآليات التي تساهم في تعظيم تلك السياحة، والدخول في دائرة المنافسة.

تطرق الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أهمية التنسيق بين وزارتي النقل والسياحة لاستهداف محبي سياحة اليخوت، وقال خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد البنا، عضو اللجنة، بشأن خطة تنشيط رحلات البواخر السياحية التي تصل إلى الموانئ المصرية، وآليات تجهيز الأرصفة والصالات لاستقبال الوافدين: «مصر تتمتع بشواطئ ممتدة على ساحلي البحرين المتوسط والأحمر، الأمر الذي يتطلب تيسير كافة الإجراءات في مراحل دخول وخروج السائحين الوافدين»، مشيرًا إلى أن مصر لديها ثروة حقيقية يجب الاستفادة منها.

إقامة منطقة متكاملة لخدمة السائحين الراغبين في زيارة الأقصر

وعرض النائب محمد البنا الاقتراح المقدم خلال اجتماع اللجنة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة سنواجه منافسة شرسة بين موانئ البحر الأحمر، مما يتطلب سرعة الاستعداد لدخول هذه المنافسة، قائلا: «ميناء سفاجا والذي يعد واجهة مصر من البحر الأحمر يحتاج إلى مزيد من الرعاية والاهتمام، من خلال إقامة منطقة متكاملة لخدمة السائحين القادمين والراغبين في زيارة الأقصر».

وشدد «البنا» على ضرورة إقامة رصيف للبواخر السياحية، وصالة مجهزة لاستقبال السياح لتكون على مقربة من الرصيف، حتى يتمكن السائحون من الوصول بسهولة، كما طالب بضرورة زيادة البوابات الإلكترونية لتخفيف تكدس السائحين داخل ميناء سفاجا.

خطة عمل لتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية

وبدوره، أكد اللواء أشرف عبد المنعم إمام كامل، نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن هناك خطة عمل تنفذها اللجنة الوزارية المشكلة لتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية في مصر، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تنشيط سياحة اليخوت والبواخر، منوهًا بأن ميناء سفاجا يعد من أقدم الموانئ والذي يرجع تاريخ إنشائه لعام 1908.

وأضاف أنه في الفترة الأخيرة جرى تطوير الميناء من خلال زيادة مساحته والطاقة الاستيعابية، كما جرى إنشاء محطة ركاب بمساحة إجمالية 12 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 1.3 مليون راكب بزيادة قدرها 156%عن مرحلة قبل التطوير، وعدد (7) مباني إدارية وخدمية للأجهزة المختصة بالركاب بالميناء، بالإضافة إلى وجود نحو 20 جهازًا للكشف عن الحقائب، فضلا عن زيادة بوابات تفتيش الأفراد.

وحول إشكالية تكدس السائحين بميناء سفاجا، والتي أثارها النائب محمد البنا عضو الشيوخ مقدم الاقتراح برغبة المقدم، أكد اللواء أشرف عبد المنعم أن هذا الشعور وراءه الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر لمواجهة جائحة كورونا، قائلا: «لايوجد تكدس، وإنما إجراءات نتخذها، حالنا كحال كل دول العالم».

وفي ذات السياق، تساءل الدكتور محمود مسلم، رئيس اللجنة، عن خطة وزارة السياحة في دعم هذا الملف السياحي والاقتصادي الهام، ومدى التنسيق بين وزارتي السياحة والنقل.

إطلاق منصة «النافذة الواحدة لسياحة اليخوت»

بينما قال الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، إن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات الهامة للاهتمام بملف سياحة اليخوت، ومن أبرزها إطلاق منصة «النافذة الواحدة لسياحة اليخوت» وتشمل جميع الجهات المعنية.

وتابع: «نستهدف الآن المشاركة في مهرجانات سياحة اليخوت، ومصر شاركت مؤخرًا في مهرجان بدبي، وقريبًا سنشارك في مهرجان سيقام بالولايات المتحدة الأمريكية».

فيما أكد النائب يحيى الفخراني أن هناك بعض العراقيل ما زالت تواجه السائحين في الموانئ، وقال خلال اجتماع اللجنة إن بعض طاقم مسلسل «المرسى والبحار» تعرضوا لبعض المشكلات خلال تصوير المسلسل، بسبب تعنت بعض العاملين بالميناء.

واقترح النائب طارق تهامي إنشاء منتجعات لاستقبال سياحة اليخوت والبواخر لأهميتها في دعم السياحة المصرية.

غادة شلبي: اهتمام من القيادة السياسية بتطوير ملف سياحة السفن واليخوت

وقالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن هناك اهتماما من القيادة السياسية بتطوير ملف سياحة السفن واليخوت، موضحة أن عدد الرحلات التي شهدتها مصر في العام الماضي، لم تزد على 17 رحلة، ونأمل في مضاعفة هذا العدد مستقبلًا.