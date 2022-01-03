اشتعال النيران مجددا في برلمان جنوب أفريقيا بعد ساعات من السيطرة عليها

اشتعل برلمان جنوب أفريقيا، مجددا، بعدما تمت عملية السيطرة عليه في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وذلك عقب اندلاع النيران عصر أمس.

السيطرة على الحريق

وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء جرماين كارليز، إن النيران اشتعلت مجددا في سقف المبنى الذي يضم الجمعية الوطنية التي أتى عليها الحريق الأحد، وبحسب إعلان جهاز الإطفاء، تمت السيطرة على الحريق صباح اليوم الاثنين، ولا يزال 10 من عناصره في موقع الحريق، لكن في غضون دقائق، تم استدعاء 30 آخرين.

اندلاع الحريق في مبنى تاريخي بالبرلمان

يذكر أنّ الحريق اندلع، أمس الأحد، في أقدم جناح بالمبنى الذي أنجز بناؤه عام 1884، ويضم الجناح التاريخي نحو 4 آلاف قطعة فنيّة وتراثية يعود بعضها إلى القرن السابع عشر، ودمر سقفه بالكامل مخلفا فجوة كبيرة.

عدم تشغيل نظام الإطفاء الآلي

وبحسب عناصر التحقيق الأولي، اندلع الحريق في مكانين منفصلين، وأدى انقطاع المياه إلى عدم اشتغال نظام الإطفاء الآلي بشكل سليم، ومن المنتظر أن تنجز الشرطة تقريرا بشأن الأمر على وجه السرعة.

الشرطة تتهم شخصا بإضرام النيران

وأعلنت الشرطة، أنها أوقفت رجلا يبلغ من العمر 49 عاما، داخل مجلس النواب، ووجهت إليه تهمة السطو وإضرام النار عمدا، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة غدا الثلاثاء، وسبق أن شهد المبنى حريقا تمت السيطرة عليه على وجه السرعة في مارس الماضي، بدأ أيضا من أقدم أجنحته.

وقال مسؤولون في وقت سابق، أمس، إن النيران اندلعت في الطابق الثالث ثم انتشرت بسرعة إلى قاعة الغرفة الأدنى من البرلمان، بحسب «بي بي سي»، ولم ترد أي تقارير عن إصابات بشرية، ولم يتضح السبب الذي أدى لاندلاع الحريق.

وأشار مسؤولون بخدمة الإطفاء والإنقاذ إلى أنهم يحتاجون 4 ساعات أخرى؛ لإخماد النيران بشكل كامل، وذلك بسبب السجاد والأرضيات الخشبية في البناية.