حريق هائل بمقر برلمان جنوب إفريقيا وألسنة اللهب تظهر على بعد 5 أميال «صور»

أفادت الوكالة الفرنسية «فرانس برس» اليوم الأحد، بأن حريقا شب في مبنى برلمان جنوب إفريقيا في كيب تاون، وأفاد شهود عيان بأن دخانا كثيفا يتصاعد فوق مبنى البرلمان.

وصرح ممثل عن خدمات الطوارئ في المدينة، للوكالة، «بأن السقف مشتعل، ومبنى الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى) مشتعل أيضا، ما استدعى رجال الإطفاء لطلب تعزيزات لإخماد الحريق في موقع مقر الجمعية الوطنية لجنوب إفريقيا».

وأوضحت الصورة التي نشرتها وكالة «فرانس برس»، ارتفاع ألسنة اللهب وأعمدة من الدخان الكثيف فوق المبنى عند الساعة 05.30 بتوقيت جرينتش.

الحريق ضخم وجاري تحديد الأسباب

ولم توضح الوكالة الفرنسية التي أوردت الخبر، أي ملابسات عن الحريق بمقر البرلمان بجنوب إفريقيا، أو وقوع خسائر حتى الساعة، فلم يجري الإبلاغ عن وجود ضحايا، وجاري تحديد سبب الحريق الذي يبدو أنه ضخم، حتى أن أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شارك لقطات لألسنة اللهب من جبل تيبل، على بعد خمسة أميال من مبنى البرلمان، حسبما أفادت صحيفة «إكسبريس» البريطانية .

Yes, right in front of our eyes pic.twitter.com/hczJlfhB0G — Christoph ‍ (@stoephel) January 2, 2022

تصدعات في بعض جدران المبنى

كما أطلعت عضوة البرلمان عن التحالف الديمقراطي ووزيرة الظل ديان كوهلر بارنارد، متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحريق، وقالت: «الحريق حاليا في الطابق الثالث».

وأوضحت: «التقارير الأولية تشير إلى أنه بدأ في المكتب وينتشر باتجاه صالة الألعاب الرياضية»، مضيفة: «لم تجري السيطرة على الحريق بعد، وتوجد أنباء عن حدوث تصدعات في بعض جدران المبنى».

LIVE National Assembly on fire as more firefighters arrive to battle blaze at Parliamenthttps://t.co/0GT5rpRr1G pic.twitter.com/s1GnDWTLL3 — News24 (@News24) January 2, 2022

يذكر أن «الكاب» قد شهدت حريقا ضخما في أبريل من العام الماضي، حيث انتشر حريق على «جبل تيبل» أو جبل الطاولة، المطل على المدينة الساحلية، ودمر كنوزا في مكتبة جامعة الكاب المرموقة الواقعة على سفحه.