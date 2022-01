حريق هائل بمقر برلمان جنوب إفريقيا وألسنة اللهب تظهر على بعد 5 أميال «صور»

أفادت الوكالة الفرنسية «فرانس برس» اليوم الأحد، بأن حريقا شب في مبنى برلمان جنوب إفريقيا في كيب تاون، وأفاد شهود عيان بأن دخانا كثيفا يتصاعد فوق مبنى البرلمان.

وصرح ممثل عن خدمات الطوارئ في المدينة، للوكالة، «بأن السقف مشتعل، ومبنى الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى) مشتعل أيضا، ما استدعى رجال الإطفاء لطلب تعزيزات لإخماد الحريق في موقع مقر الجمعية الوطنية لجنوب إفريقيا».

وأوضحت الصورة التي نشرتها وكالة «فرانس برس»، ارتفاع ألسنة اللهب وأعمدة من الدخان الكثيف فوق المبنى عند الساعة 05.30 بتوقيت جرينتش.

ولم توضح الوكالة الفرنسية التي أوردت الخبر، أي ملابسات عن الحريق بمقر البرلمان بجنوب إفريقيا، أو وقوع خسائر حتى الساعة، فلم يجري الإبلاغ عن وجود ضحايا، وجاري تحديد سبب الحريق الذي يبدو أنه ضخم، حتى أن أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شارك لقطات لألسنة اللهب من جبل تيبل، على بعد خمسة أميال من مبنى البرلمان، حسبما أفادت صحيفة «إكسبريس» البريطانية .

Yes, right in front of our eyes pic.twitter.com/hczJlfhB0G