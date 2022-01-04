نقابة العاملين بالمرافق تدرس تحديد آلية لصرف مكافأة نهاية الخدمة

أكّد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، أنَّ النقابة العامة طالبت بسرعة إعداد دراسة وتصوّر بشأن تحديد آلية لصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الذين يبلغون سن المعاش من العاملين بقطاع المرافق والشرب والصرف الصحي، وذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان.

مكافأة نهاية الخدمة

وأشاد «فؤاد»، خلال بيان اليوم، بنتائج أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المنعقدة أمس برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وأعضاء الجمعية العامة، خاصة فيما يتعلق بالموافقة على القرارات الخاصة بالعاملين لتحسين أوضاعهم المعيشية في مقدمتها صرف مبلغ 200 ألف جنيه للعامل المتوفى أثناء العمل وبسببه، وكذلك الموافقة أيضا على صرف 100 ألف جنيه لحالة الوفاة الطبيعية التي تصرف لورثة العامل.

العامل المتقاعد لسن المعاش

وأكّد أنَّ مطلب النقابة العامة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لكل العاملين بقطاع المرافق والشرب والصرف الصحي، خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مبررة أنَّ العامل المتقاعد لسن المعاش لا يتقاضى أي مكافأة لنهاية الخدمة مع أنَّه يفني حياته في العمل ليلا ونهارا ويتحدى قسوة الظروف طوال مدة خدمته الوظيفية، لذا يجب أن يكافأ من خلال حصوله على مكافأة نهاية خدمة.

وثمن رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، المجهودات المبذولة من قبل العاملين بقطاع المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات، لما يسطره من إنجازات تاريخية متمثلة في مساهمتهم العديد من المشروعات القومية والإستراتيجية التى تنفذها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي استحوذت على إشادة خاصة من الرئيس في افتتاحات المشروعات القومية.