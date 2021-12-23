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محمود مسلم

«النواب» يناقش زيادة مكافأة الأستاذ الجامعي بعد المعاش

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ولاء نعمه الله
01:18 م | الخميس 23 ديسمبر 2021
مجلس النواب - أرشيفية

مجلس النواب - أرشيفية

تشهد الجلسات البرلمانية المقبلة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

أسباب زيادة المكافأة للأستاذ الجامعي

يهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذا متفرغا، ليكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم، عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

المساواة بين الأستاذ العامل والمتفرغ

وأشارت اللجنة البرلمانية إلى أهمية المساواة بين الأساتذة العاملين والمتفرغين في شؤونهم الوظيفية، كجواز الندب والإعارة، باستثناء تولي المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، ووفقا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعي حسن العمل بالجامعات.

وينص التعديل على منح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل، أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل.

اهتمام الدولة بأساتذة الجامعات

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنّ الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهتمة بأساتذة الجامعات، وتوفر الإمكانيات اللازمة وتذلل العقبات للأساتذة لأداء مهامهم على أفضل وجه، وتوفير الرعاية الصحية لهم ولذويهم، والتدريبات والمنح الدراسية اللازمة عن طريق توقيع البروتوكولات والاتفاقيات مع جامعات عديدة في تخصصات مختلفة، ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من الأساتذة، إضافة إلى ذلك تكرّم الدولة العلماء وأساتذة الجامعات بمنحهم جوائز الدولة التقديرية لتشجيعهم على البحث العلمي وتقديم المزيد من العلم للمجتمع.

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