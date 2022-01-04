جدول صرف مرتبات موظفي الدولة في شهر يناير 2022

ينتظر الموظفون في مختلف قطاعات الدولة موعد صرف الرواتب كل شهر، التي تحددها وزارة المالية بأيام محددة لكل وزارة سواء كانت وزارات «الإسكان» و«التجارة» و«الإنتاج الحربي» و«الثقافة» و«السياحة» و«التضامن» و«التربية والتعليم»، أو الهيئات الحكومية التي تشمل الجهاز المركزي للمحاسبات والمجلس الأعلى للصحافة أو الإعلام وغيرها.

جدول صرف مرتبات شهر يناير 2022

ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر يناير 2022 في يوم الاثنين الموافق 24 من يناير، وفق ما حدده الكتاب الدوري الذي تُصدره وزارة المالية، على أن يستمر صرف الرواتب في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية التي تشمل وزارات المالية والتربية والتعليم والتضامن والإسكان والثقافة حتى يوم 31 من شهر يناير الجاري.

يذكر أن الدولة قررت تنفيذ الحد الأدنى للأجور في مختلف المؤسسات بالقطاع الخاص، بألا يقل عن 2400 جنيه، وذلك عدا بعض الاستثناءات بشكل مؤقت للشركات التي تضررت من إغلاق جائحة كورونا وتقدمت بطلبات وعددها 2855 شركة في 22 قطاعا، بجانب 3090 شركة تقدمت بشكل فردي.

وقال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» عبر قناة «الحياة» إن تلك الشكاوى أحيلت لوزارة القوى العاملة للتعامل معها من خلال مديرياتها على مستوى الجمهورية حتى منتصف شهر فبراير، سواء بالقبول أو الرفض وذلك بعد دراسة وضع الشركة واتخاذ القرار.

عقوبات على مخالفي تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأكد أن مديريات القوى العاملة تتابع مدى تنفيذ الشركات للقرار، مشيرا إلى أن من يرفض سيواجه عقوبات.