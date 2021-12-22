تفاصيل تنفيذ الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.. عقوبات للمخالفين

يبحث الكثير من المواطنين وبشكل خاص موظفي القطاع الخاص عن تفاصيل تنفيذ تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، وذلك بعد قرار المجلس القومي للأجور أمس الثلاثاء، بتطبيق الحد الأدنى للأجور ليكون 2400 جنيه بداية من أول يناير 2022، الذي يستفيد منه نحو 20 مليون موظف، مع توقيع عقوبات مشددة على المؤسسات التي لا تطبق القرار في الموعد المحدد.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل تنفيذ تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، وفق ما أكده المجلس القومي للأجور أمس الثلاثاء.

تفاصيل تنفيذ تطبيق الحد الأدنى للاجور للقطاع الخاص

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، إن القطاع الخاص والشركات والمؤسسات التابعة له في مصر لا تطبق الحد الأدنى للأجور، وأن هذا القرار جاء ليستفيد منه الكثير من العمال والموظفين، مشيرة إلى أنه في حالة وجود أي من المؤسسات الخاصة التي لا تطبق ذلك القرار، سيجري دفع غرامة قيمتها 5 آلاف جنيه عن كل عامل.

وأوضح المهندس خالد الفقي رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، أن الحكومة المصرية تستعد في الوقت الحالي إلى وضع لائحة لتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، كما أنه من المتوقع فرض عقوبات وغرامات على المؤسسات الخاصة قد تصل قيمتها إلى 200 ألف جنيه حال عدم تنفيذ المؤسسة لتطبيق ذلك القرار.

وأوضحت «السعيد» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، أن الحد الأدنى للأجور قد يؤثر على الوضع التنافسي لمصر، كما أنه يضمن للموظف والعامل مستوى معيشة جيد يستطيع من خلاله تلبية احتياجاته الأساسية من متطلبات الحياة.