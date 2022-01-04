«النقل الدولي» و«العربيه للعلوم» تحتفلان بتخريج دفعة دبلومة الفياتا

احتفلت شعبه خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية، ومنظمة الفياتا بتخريج دفعة جديدة بعدد 32 دارس من دبلومة الفياتا للنقل الدولي واللوجستيات.

تعد الدبلومة التي تدرسها الشعبة بالتعاون مع كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية بترخيص من منظمة الفياتا العالمية دبلومه عالميه، وتأتي استكمالا لريادة الشعبة مع الأكاديمية العربية وخدماتها في أمداد سوق العمل بالخريجين.

المنظومة اللوجستية في مصر تلاقي الدعم الكبير

وقال المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، في بيان، إن حفل التخرج استضافته كلية النقل الدولي واللوجستيات بمقر الأكاديمية في أبوقير بالإسكندرية، حيث استقبل وفد الشعبة الدكتورة سارة الجزار عميد كليه النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية، والدكتور محمد أبو العزم عميد شؤون الطلاب، والدكتور أحمد شعلة نائب العميد.

وأضاف القاضي، أن ما يحدث من طفرة في المنظومة اللوجستية في مصر تلاقي الدعم الكبير من الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية الذي يسابق الزمن في تحقيق كافة ما تطرحه الشعبة وشركاؤها من أفكار تحيط المنظومة اللوجستية، بالإضافة إلى صعوبة تحقيق الأهداف المنشودة من دون دعم أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ومجلس الإدارة بتبنيها رسالة هذه الصناعة العريقة.

نائب رئيس الفياتا: المنظمة لها دور عالميا في تنظيم مهنة وكلاء الشحن

من جانبها قالت الدكتورة سارة الجزار عميد كليه النقل الدولي واللوجستيات، إن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لها دور محوري في تخريج دفعات من الخريجين على مستوى عالى من الكفاءة والمعرفة، مشيرا إلي أن ذلك ظهر جليا في التعاون بين الكلية والشعبة فى تدريس الدبلومات التخصصية الاحترافية وتدريب الطلبة والخريجين، وسط تنوع نشاط الطلاب بالكلية.

من جانبه أكد المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس الفياتا العالمية وعضو مجلس إدارة شعبه خدمات النقل الدولي واللوجستيات، أن المنظمة لها دور عالميا في تنظيم مهنة وكلاء الشحن ومقدمي الخدمات اللوجستية والدفاع عن حقوقهم.

وتابع، أن أهمية دور وكلاء الشحن في منظومة النقل الدولي وإدارة سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى نجاح التعاون المشترك بين الشعبة والأكاديمية في تقديم نموذج عالمي متميز لتدريس الدبلومات الاحترافية الأمر الذي دعم مكانة مصر داخل المنظمة الدولية كواحدة من أكثر الدول المهتمة بتدريب كوادرها تدريبيا احترافي.

تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي

وفي نفس السياق، قال عبد العال علي رئيس لجنه الضرائب والجمارك بشعبه خدمات النقل الدولي واللوجستيات ونائب رئيس مجلس الإدارة للسابق، إن الشعبة تتبني رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لعام 2030، لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، إضافة إلى ما تستكمله وتبذله الحكومة وبوجه خاص وزارة النقل في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومراكز توزيع، والدور الكبير لوزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك في تقليل زمن الإفراج الجمركي الذي تحقق في ضوء رقمنة الإجراءات الجمركية مؤخرًا و نظام التسجيل المسبق للشحنات.

من جانبها أشارت الدكتورة أميرة شوقي رئيس لجنة التدريب والتدريب العملي وعضو مجلس إدارة الشعبة، إلى دور اللجنة في تنمية مهارات العاملين في المحال بالتعاون مع الأكاديمية الأمر الذي لاقي استحسانا من سوق العمل في مصر ومنطقة الشرق الأوسط حيث لا يختصر دور الشعبة على أمداد السوق المصري فقط بل ينتشر خريجيها بكافة البلدان العربية، واختتم الحفل بتوزيع شهادات التخرج على الدارسين من الطلبة والصناعة.