شعبة «النقل الدولي» تعلن عن دبلومة لسائقي الشاحنات البرية للمرة الأولى

عقدت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، والأكاديمية العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ممثلة في كلية النقل الدولي واللوجستيات بالإسكندرية، ندوة عبر تطبيق zoom، حيث استهدفت الندوة وضع الخطوط العريضة لبدء التعاون في تقديم دبلومة التميز العالمي والاعتراف الدولي في التدريب المهني للنقل البري، وذلك طبقا لمتطلبات الاتحاد الدولي للنقل على الطرق «IRU».

من جانبه، أكد المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة الشعبة، أن هذه الدبلومة تطرح للمرة الأولى من نوعها في المنطقة العربية ودول شمال أفريقيا، حيث تستهدف فئة مديري النقل والعمليات ومديري الأسطول والتخطيط ومديري اللوجستيات وسائقي الشاحنات البرية.

وأشار القاضي، إلى أن الدبلومة، تستهدف تعزيز المهارات الإدارية والتخطيط للمديرين الذين لا يعملون في مجالات النقل البري، حيث يتم منح الدارس شهادة من قبل الاتحاد الدولي للنقل علة الطرق، حيث أكد القاضي أن هذه الدبلومة تعمل على توضيح الدور الهام التي تلعبه مصلحة الجمارك والدور التنسيقي والراعي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي برئاسة المهندس سيد متولي.

من ناحية أخرى، أكدت الدكتورة سارة الجزار، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالإسكندرية، أن الكلية هي الجهة الوحيدة الحصرية المنوط بها تقديم مجموعة الشهادات الاحترافية الخاصة بنظم التدريس المتعلقة بالدبلوم، التي تطبق أحدث طرق التدريس والمعايير والأنظمة المتقدمه من اكاديمية التدريب بالاتحاد الدولي للنقل البري بجنيف بسويسرا، مشيرة إلى أن بدء التدريس بالدبلومة يأتي اتساقا مع جهود الدولة المصرية والمتمثلة في تصديق مجلس النواب بجمهورية مصر العربية وصدور القرار الجمهوري بانضمام مصر إلى اتفاقية النقل البري الدولي «التير TIR».

وأكدت الجزار، على أن الأكاديمية سوف تعلن على صفحتها وعلى صفحة الشعبة تفاصيل البرنامج الأول الذي ينتظر انعقاده خلال شهر يونيو بالقاهرة والإسكندرية لمدة 5 أيام.

وتتضمن الدبلومة 5 مقرات دراسية رئيسية في مجالات: القانون - الإدارة المالية والأعمال- الدخول للسوق- المعايير والجوانب التقنية المتعلقة بعملية النقل - الصحة والسلامة على الطرق.

فيما شارك بالندوة عبر تطبيق zoom، عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالاكاديمية وعلى رأسهم الدكتورة سارة الجزار، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات، والمهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة الشعبة والدكتور أحمد شعلة، رئيس قسم إدارة لوجستيات النقل وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات، وخالد صبري، نائب أول رئيس مجلس الإدارة، وأحمد العنتبلي، عضو مجلس الإدارة، وعبد العال علي عبد العال، النائب السابق للشعبة، رئيس لجنة الجمارك والضرائب بالشعبة، والدكتورة أميرة شوقي، عضو مجلس الإدارة، والدكتور طارق نادر، مسؤول الدبلومة بالكلية، منسق التدريب الدولي بالكلية.

وفي تعليق مع مجموعة من شركات النقل البري المعروفة، أفاد محمد نديم، رئيس إحدى شركات القطاع الخاص بأنه قام بحجز مقاعد للعاملين بشركاتة لأن التوجه العام لكافة شركات النقل البري الكبيرة، هو البدء في تقديم خدمات نقل بري دولي من خلال مجموعة محترفة من العاملين.

وأضاف، بأن السوق المصري يفتقد إلى خدمة النقل البري الدولي، خاصة لدول أفريقيا وأن شركته تنوي الدفع بعدد من العاملين بالدورة والتقدم بطلب رخصة ممارسة النشاط بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي.