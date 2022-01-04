«مباحث بني سويف» تكشف لغز العثور على جثة شاب في منطقة صحراوية

كشفت مباحث مديرية أمن بني سويف، عن لغز العثور على جثة شاب ملقى بمنطقة صحراوية قرب الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة سمسطا جنوب غرب المحافظة، إذ تبين أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة، وأن إصابته جاءت بطريق الخطأ بسبب خلافات على حراسة خطوط البترول بالمنطقة.

التحريات الأولية

وتعود تفاصيل الواقعة عندما عثر أهالي نجع الزموط التابع لمركز سمسطا جنوب محافظة بني سويف، في منطقة صحراوية قرب الطريق الصحراوي الغربي قبل 10 أيام على جثة شاب يُدعى "بسام . م. ر" 36 عامًا، يعمل خفير بأحدى خطوط البترول مصاب بطلق ناري في الرأس.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمسطا غرب المحافظة يفيد بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الرابع من عمره جثة هامدة، وتم توجيه سيارة الإسعاف إلى محل البلاغ ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي واستدعاء الطبيب الشرعي لكشف ملابسات الجريمة.

وكشفت التحريات الأولية، عن حدوث خلافات بين المتهمين على حراسة خطوط البترول المارة بالمنطقة، وأثناء تواجد المجني عليه والذي يعمل خفير حراسة للخط، حدث تبادل إطلاق النار فيما بينهم، ما أسفر عن إصابة القتيل بطلق ناري بالرأس أدى إلى مصرعه في الحال.

ضبط المتهمين وحبسهم احتياطيا

وبتقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق تمكن العميد منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية، يرافقه الرائد حسام الريدي رئيس مباحث مركز سمسطا، من ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكاب الواقعة، وأنهم لم يكن لديهم النية لقتله، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأمرت جهات بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.