«النواب» يناقش تعريفات قانون التخطيط.. وبرلمانيون: يصدر في مرحلة مهمة

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية صدور قانون التخطيط العام للدولة، الذى وافق عليه مجلس النواب اليوم، وشددوا على أن صدوره حاليا يناسب الظروف السياسية والاقتصادية للدولة المصرية. وقال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قانون التخطيط من التشريعات الهامة التى تنظم عمل الدولة فى مرحلة مهمة من تاريخها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون التخطيط العام للدولة، حيث تمت المواففقة المبدئية والموافقة على مواد الإصدار وجاري مناقشة مواد التعريفات.

أهمية قانون التخطيط

وقال «العوضي» إن الدولة المصرية تمضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة، ومن ثم كان لابد من وجود تشريع لتحقيق هذه الفلسفة وترجمتها على أرض الواقع.

وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التخطيط يقرر مستقبل البلد. وقال إن الأزمات التى عانت منها مصر خلال العصور السابقة كانت بسبب عدم اتساق التشريعات المنظمة لمسألة التخطيط، مشيرا إلى أن أغلب طلبات الإحاطة التي يجري مناقشتها باللجنة نتيجة وجود عوار بشأن التخطيط العمراني. وقال النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الحكومة تأخرت كثيرا فى هذا القانون، والقانون القديم عفا عليه الزمن ولم يعد مناسبا للظروف الحالية، وكانت هناك أهمية لوجود قانون جديد للتخطيط يتضمن تخطيط حقيقى بما يعظم موارد الدولة ويحقق مستوى معيشى واقتصادى جيد.

مشروع القانون يتواكب مع الجمهورية الجديدة

وتابع «حتة» قائلا: «سوء التخطيط كان أبرز المشكلات فى مصر، ونحن أمام مشروع قانون يتواكب مع الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الجديدة، ويحدد أدوار الجهات وسيساهم فى تعظيم موارد الدولة، إضافة إلى أهمية المتابعة والتقييم، وأوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون».

ومن جانبه أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون التخطيط يدعم تطبيق اللامركزية في مصر.