وزير التعليم: بناء الإنسان هدف استراتيجي للدولة في الجمهورية الجديدة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لا صحة لوجود مستجدات خاصة بمناهج الصف الرابع الابتدائي، كما أن مشوار بناء الإنسان المصري هدف استراتيجي للدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، موضحًا أنه يتم العمل على تطوير التعليم ما قبل الجامعي، وتحسين جودة النظام البحثي.

إنشاء وإحلال وتطوير37 ألف مدرسة

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية له، منذ قليل، أنه تم تطوير المناهج الجديدة بدءًا من رياض الأطفال وفقا للمعايير العالمية، وربطتها الوزارة ببنك المعرفة ودربت المعلمين والطلاب، كما تم تطوير المحتوى التعليمي، وإنشاء وإحلال وتطوير37 ألف مدرسة من ضمنهم 14 ألف فصل، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 28 ألف فصل جديد خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، مؤكدًا أن هناك 48 مدرسة يابانية تم إنشاؤها على مدار الـ3 سنوات الأخيرة لتصل إلى 100 مدرسة على الأقل في الفترة المقبلة.

12 مدرسة حكومية دولية

وأكد وزير التربية والتعليم، أن هناك 12 مدرسة حكومية دولية مع 14 مدرسة من مدارس النيل، وتم بناء 33 مدرسة تكنولوجية في مجال التعليم الفني، كما تم اتباع أساليب جديدة لمحو الأمية من كل محافظات مصر، مشيرا إلى أن المؤشرات الدولية تكشف عن تطور التعليم بمصر، وهناك مئات الآلاف من المدرسين حصلوا على تدريب للتطوير.

الامتحان يستهدف تنمية قدرات الأطفال

وأوضح أنه خلال وجوده في مجلس النواب، تم التحدث عن تعيين المدرسين، والمناهج الجديدة للتعليم، مؤكدا أن الامتحان لن يكون بالشكل القديم، ويستهدف تنمية قدرات الأطفال وإكسباهم العديد من المهارات.