رئيس التحرير

محمود مسلم

رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

كتب:

الوطن
01:25 م | الثلاثاء 04 يناير 2022
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أعرب خلالها لقداسته ولجميع الأخوة الأقباط عن أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة.

 كما عبر الدكتور مصطفى مدبولي في برقيته، عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا العزيز وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والسلام.

اقرأ المزيد:

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت

رئيس الوزراء: نهدف لتنفيذ منظومة تغذية متكاملة لطلاب المدارس

رئيس الوزراء: 31 مليار دولار إجمالي الصادرات المصرية في 2021

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار الخميس إجازة

رئيس الوزراء: خطة لسد العجز في أعداد المعلمين خلال 5 سنوات

عاجل.. رئيس الوزراء: الخميس إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد