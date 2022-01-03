رئيس الوزراء: نهدف لتنفيذ منظومة تغذية متكاملة لطلاب المدارس

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التطوير التكنولوجي، واللواء وليد أبو المجد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء تيمور موسي رئيس مجلس إدارة شركة «سايلو فودز»، ومسؤولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء اجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع، اليوم، يستهدف متابعة منظومة التغذية المدرسية، والمحافظات التي تم تغطيتها، ومدى الانتظام في تنفيذ هذه المنظومة، إلى جانب متابعة الإجراءات المتعلقة بحوكمة تنفيذها.

مدبولي: نستهدف إتاحة وجبات تضم مكونات بها العناصر الغذائية المتكاملة

وجدد رئيس الوزراء تأكيده لإتاحة وجبات تضم مكونات تتوفر بها العديد من العناصر الغذائية المتكاملة التي يحتاجها الطلاب على مستوى المراحل التعليمية المختلفة بدءا من مرحلة رياض الأطفال، وصولاً إلى المرحلة الثانوية، طبقاً للمناطق المستهدفة على مستوى الجمهورية، سواء لطلاب التعليم العام، أو الأزهري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد.

وأشار الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، إلى أن الوزارة أرسلت ضوابط لجميع مديريات التعليم لحوكمة منظومة التغذية المدرسية، حيث أرسلت 16 إجراءً، وتأكيد نشر الوعي الصحي بين الطلاب، مؤكدا أن المنظومة تسير حتى الآن أفضل من أي عام مضى، وهناك إجراءات مهمة يتم اتخاذها لحوكمتها.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه جارٍ التنسيق مع المحافظين، لتوفير المخازن المطلوبة لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية على مستوى المحافظات، والعمل على تقديم كل التيسيرات المطلوبة التي تضم توفير عوامل النجاح لهذه المنظومة المهمة.

واستعرض اللواء وليد أبوالمجد الموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ مراحل المنظومة الخمسة والتي غطت جميع المناطق المستهدفة بمحافظات الجمهورية، والتي استهدفت إتاحة الوجبات المدرسية لنحو 13.5 مليون طالب بمختلف المراحل، منهم 12 مليون طالب بالتعليم العام، والباقي بالتعليم الأزهري.

توزيع 200 مليون وجبة حتى الآن

من جهته، أكد اللواء تيمور موسي أن إجمالي عدد وجبات التغذية المدرسية التي وزعت حتى الآن وصلت إلى 200 مليون وجبة، موضحاً مكونات تلك الوجبات، والعناصر الغذائية التي وُفرت للطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

ونوه اللواء تيمور موسي بالإجراءات المتخذة لتدبير مكونات وجبات التغذية المدرسية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء المصرية لاعتماد والموافقة على الشركات الموردة لتلك المكونات، مؤكداً الإجراءات التي تنفذ وتتعلق بالمرور والتفتيش على مختلف أعمال المنظومة؛ للتأكد من سلامة وصحة الوجبات بمكوناتها، ومطابقتها لمواصفات هيئة سلامة الغذاء المصرية.