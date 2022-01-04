الإعدام لـ 4 متهمين بقتل شاب.. و«جنايات طنطا» تُحيل أوراقهم إلى المفتي

أصدر رئيس محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، قرار بإعدام 4 متهمين في القضية التي تحمل رقم 28591 جنايات ثان طنطا لسنة 2021، وإحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأى الشرعي بفي إعدامهم، ووُجهت للمتهمين تهم الاعتداء على الشاب أمير فاروق بطنطا، وطعنه حتى فارق الحياة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة ، إلى شهر أكتوبر الماضي، حينما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، بلاغا من المستشفى الجامعي بوصول الشاب أمير فاروق، 23 سنة، مصابا بعدة طعنات متفرقة من الجسم، ووفاته متأثرا بإصابته. وتشكل فريق بحث جنائي قاده اللواء ياسر عبدالحميد، مدير مباحث الغربية، لكشف غموض الواقعة، برئاسة الرائد محمود عبدالجواد، رئيس مباحث قسم ثان طنطا، لكشف غموض الواقعة.

تحديد هوية المتهمين وضبطهم

وكشفت التحريات الأمنية أن الشاب الضحية حال عودته من عمله في محل سوبر ماركت بالمنطقة التي يسكن بها في طنطا، توجه بصحبة بعض الجيران لحضور فرح أحد معارفه لتهنئته.

وأوضحت التحريات أن والدة الشاب كانت في انتظار عودته للمنزل، وتتصل به كل فترة لانشغالها عليه، فأخبرها أنه في الطريق، وفي أثناء ذلك شاهده أحد جيرانه، ويدعى مصطفى، كان قد نشب بينهما سوء تفاهم سابقا، وانتظره برفقة مجموعة أشخاص يستقلون درجات نارية، وتعدوا عليه بالضرب والطعنات.

وحاول المجني عليه تفادي الطعن والفرار، وتدخل بعض المتواجدين لمنعه، فلاحقه شخصين آخرين بالطعنات حتى سقط على الأرض مغشيا، وفر المتهمون هاربين.

الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى

وأفادت التحريات أن الشاب الضحية نُقل إلى المستشفى؛ ولفظ أنفاسه الأخير بها، ما أثار حالة من الحزن بين أهالي مدينة طنطا، بسبب تمتع المجني عليه بسمعة طيبة، ومحبة أهالي المنطقة التي يسكن بها له.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وفق التحقيقات.

وكشفت فيديوهات بعض كاميرات المراقبة بالشارع الذي شهد الواقعة، توقف مجموعة شباب مستقلين دراجات نارية فجأة واستدراج المجني عليه إلى مشادة كلامية، والاعتداء عليه بأسلحة البيضاء، والفرار بعدها من موقع الحادث.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثة المجني عليه لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بدفنها، وإحالة المتهمين لمحاكمة جنايات طنطنا التى أصدرت حكمها بإعدام المتهمين الأربعة وإحالة أوراقهم لفضيلة المفتي.