شاب يتخلص من حياته شنقا لمروره بحالة نفسية سيئة بالقناطر

تخلص شاب من حياته شنقا، من قرية قرنفيل مركز القناطر بمحافظة القليوبية، حيث عثر على جثته داخل إحدى الشقق بمنزل أسرته معلقة في جنش بالسقف، وتبين بعد ذلك مروره بحالة نفسية سيئة واكتئاب أسفر عنهما ما فعله.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال أهل المتوفى عن الملابسات والأسباب.

بلاغ بوفاة شاب شنقا بالقناطر

تلقى العميد أنور حشيش، مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بلاغا بقيام أحد الأشخاص بالتخلص من حياته شنقا داخله منزله.

وأخطر اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية، وانتقل المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز القناطر لمحل البلاغ، وبالفحص تبين قيام «أحمد ر. ف.» 21 سنة عامل بمصنع، ومقيم قرية قرنفيل بالتخلص من حياته شنقا داخل شقة خاصة بالدور الثاني بمنزل والده بالقرية، حيث كان يعاني من حالة نفسية واكتئاب.

أهل المتوفى: كان يعاني من الاكتئاب

وبسؤال والده وشقيق المتوفى أقرا بأنهما أثناء تواجدهما بالدور الأرضي بالمنزل، أخبرهما شقيق آخر للمتوفى بوفاة نجلهم معلقا بحبل في رقبته بجنش المروحة بالشقة العلوية، وباستطلاع الأمر وجدوا المتوفى معلقا في سقف غرفة النوم.

وقالت الأسرة إنه كان يعانى حالة نفسية إثر تعرضه لحادث ما تسبب له في حالة اكتئاب، ولم يتهموا أحدا بارتكاب الواقعة أو الاشتباه في كونها جنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفى فى مستشفى قها المركزي ورد التقرير الطبي يفيد بوصوله جثة هامدة مع وجود آثار شنق بالرقبة، وجرت محاولة إنعاش القلب ولكنه لم يرجع للنبض، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف الجهات المعنية.