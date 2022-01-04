مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطلق البوستر الرسمي للدورة الجديدة

أطلقت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، اليوم الثلاثاء، الملصق الرسمي لدورته الثامنة، والمنتظر إقامتها في الفترة من 10 وحتى 15 من شهر فبراير المقبل.

فكرة البوستر الخاص بمهرجان الإسكندرية

وتدور فكرة بوستر مهرجان الإسكندرية، «حول نبع الفكرة من وجدان الفنان التي تتقلب وتعافر فتصل للرأس ولا تهدأ حتى تخرج في صورة عمل فني، والشمس هنا تعبر عن الإلهام الذي لا يأتي من عدم ويكون مستوحى من الطبيعة أو من خبرة سابقة اكتسبها الفنان تضفي عليه بقطرة تضيء فكرة ما بداخل الفنان على صورة شعور ويتراكم حتى يملأ كل كيانه إلى أن يستطيع التعبير عنه ماديا وتخرج كل الخيالات ومفاهيمه ورؤيته الشخصية للعامة».

واستخدام المهرجان الأسلوب المتبع في التصميم والمزج بين نوعين من أساليب الفن، المعاصر الرقمي والفن التجريدي الحديث- المستخدم في الخلفية- الناتج عنه هذا العمل.

معلومات عن مصممة البوستر

الملصق من تصميم سلمى أسامة، 24 سنة، خريجة جامعة فاروس قسم صناعة أفلام ورسوم متحركة، متخصصة في الرسوم المتحركة 2d، وتصميم الشخصيات والخلفيات والرسوم المتحركة.

كما اشتركت في التصميم خشوع هشام فاروق توفيق الجوهري، مواليد الإسكندرية عام 1995، وحصلت على بكالوريوس فنون جميلة قسم التصوير جامعة الإسكندرية 2018، وعملت على تكوينات خلفية البوستر وسرد لعالم في خيالات الفتاة بخطوط تعبر عن أحلامها، مشاعرها، خيالات بسيطة، ذكريات بداخلها وحكايات، وعند النظر لتفصيليات هذا العالم ربما ُيُرى من خلال كل شخص بمشاعره الخاصة كأنه عالمه الخاص.

دعم وزيرة الثقافة للمهرجان

ومن المنتظر أن تحظى الدورة الثامنة للمهرجان والأولى له دوليًا باهتمام أكبر من صناع الأفلام القصيرة حول العالم، بعدما حظي بسمعة عربية مرموقة، وشهدت دوراته الكثير من العروض العالمية والدولية الأولى.

المهرجان المتخصص بالأفلام القصيرة يشهد سنويا حضورًا جماهيريًا كبيرًا، منطلقًا من كونه نقطة التقاء لمختلف المواهب العربية لتبادل الثقافة السينمائية بين محبي الأفلام وصناعها.

وتنشد إدارة المهرجان من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم مزيدًا من الدعم خاصة بعدما أشادت به في أكثر من مناسبة وبالجهود المبذولة خلال دوراته الماضية في تعزيز الحراك الفني بين أبناء المحافظة، والإسهام في تقديم صورة مشرفة لصناعة المهرجانات المصرية بوجه عام.