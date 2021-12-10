مهرجان المسرح بآداب الإسكندرية يفتح أبوابه للطلاب.. الشروط والمواعيد

يطلق قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، دورة جديدة من مهرجان المسرح التابع له، وهي التي تحمل اسم الدكتور أبو الحسن سلام، حيث يهدف المهرجان لتشجيع الطلاب على التأهيل الفني وتكوين فرق العمل الجماعي فيما بينهم والإعداد الجيد للممثل للوقوف على المسرح بثقة أكثر في مرحلة الدراسة وكذلك اكتشاف المخرجين ومساعدتهم لإعداد تصورات إخراجية وحلول بسيطة للإنتاج، والتدريب على جميع مراحل الإعداد والتنظيم والإنتاج.

ويرصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل مهرجان المسرح بآداب الإسكندرية الذي يقام من داخل القسم بالكامل حتى أقصى إمكانية متاحة ويتم الاستعانة بالخريجين في أضيق الحدود.

هدف مهرجان المسرح بآداب الإسكندرية

وبحسب ما أعلنه قسم المسرح بآداب الإسكندرية، فإن المهرجان يهدف للدعاية للقسم واستعادة أدواره الريادية التي بدأها الرواد أمام الرأي العام المحلي والإقليمي، بما يعكس قيمة الخريج ومستوى التأهيل والتدريب الذي يحظى به ومن ثم ينعكس على فرص تشغيله في سوق العمل.

مواعيد وطريقة التقديم في مهرجان المسرح بآداب الإسكندرية

يتم التقدم إلى مهرجان المسرح بآداب الإسكندرية، عبر لينك استمارة تقديم إلكترونية، حيث يرفع المتقدم المشروع الفني متكاملا وسيرة ذاتية، وقد أعلن فتح باب التقديم من اليوم وحتى نهاية ديسمبر 2021، على أن يعقد المهرجان في مارس 2022 بمناسبة احتفال القسم بمرور 20 عاما على إنشائه.

شروط الالتحاق بمهرجان المسرح بآداب الإسكندرية

- تقتصر المشاركة بالتمثيل على طلاب القسم.

- تعطى الأفضلية للنصوص باللغة العربية الفصحى عالمية ومصرية.

- مدة العرض من 30 إلى 40 دقيقة بالتحية.

- هو مهرجان العرض الأول ويشترط ألا يكون العرض قد تم تقديمه من قبل بأي صورة.

- يمكن للمخرجين من خريجي القسم التقدم.

جوائز مهرجان المسرح بآداب الإسكندرية

ووفقاً لما أعلنه القسم فإن المهرجان الذي ستقام عروضه في مكتبة الإسكندرية ومركز الإسكندرية للإبداع وقاعة القسم، يقدم جوائز مادية وعينية سيعلن عن تفاصيلها لاحقا بالإضافة إلى 10 درجات إضافية كحوافز تميز في الشق العملي للمواد التخصصية خلال العام الدراسي الحالي وذلك لـ«أفضل نص - أفضل إخراج - أفضل ممثل - أفضل ممثلة - أفضل سينوغرافيا».