بشرى ضيفة أولى حلقات «أسرار النجوم» في العام الجديد

تحل الفنانة بشرى، ضيفة على برنامج «أسرار النجوم»، في أولى حلقاته بالعام الجديد، يوم الخميس المقبل، عبر إذاعة «نجوم أف.إم» وقناة «نجوم TV»، في الساعة الثامنة مساءً، وتقدم البرنامج المذيعة إنجي علي.

بشري تكشف عن تفاصيل عودتها للغناء

وتتحدث بشرى خلال الحلقة عن عودتها للغناء مرة أخرى من خلال أغنية «حاجة واحدة» التي طرحتها منذ أيام، من كلمات وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع إلهامي دهيمة، وإخراج محمود رشاد، كما تتحدث عن عودتها للسينما بفيلم «معالي ماما».

يذكر أن برنامج «أسرار النجوم»، يذاع يوم الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة «نجوم أف.إم»، وقناة «نجوم TV»، وتقدمه المذيعة إنجي علي، ويتم استضافة نخبة من أهم نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

تفاصيل فيلم معالي ماما

أما عن فيلم معالي ماما فتشارك فيه بشري بجانب محمود الليثي، ونخبة من الشباب تضم نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وعدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري، وعلاء مرسي، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، وشريف باهر، وطاهر أبو ليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني، ورغد جلال.

يذكر أن بشري كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل الاختيار 2 والذي شاركت فيه بجانب كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، وإنجي المقدم، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وعدد أخر من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.