تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. ماذا ينتظر غير الملتزمين به؟

ينتظر الكثير من الموظفين العاملين في القطاع الخاص، الحصول على المرتب الشهري الخاص بهم بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه، إذ أعلنت وزارة القوى العاملة، وفقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بدءًا من شهر يناير 2022، يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص لتلتزم جميع الشركات والمؤسسات والجهات به للموظفين العاملين في تلك المؤسسات.

تطبيق الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص في يناير

وأوضح مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» عبر قناة «الحياة» أنه بدءًا من مرتبات شهر يناير الجاري، يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص بـ2400 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الاستثناءات الخاصة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وهي الشركات التي تضررت من جائحة فيروس كورونا، فيتم استثناؤها لفترة زمنية قصيرة ثم يتم تطبيق القرار بعد انقضاء تلك المدة.

عقوبات غير الملتزمين بتطبيق الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص

عقوبات وغرامات كثيرة تنتظر المؤسسات التي لم تلتزم بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص الذي من المقرر أن يتم تطبيقه بدءًا من شهر يناير الجاري.

وكان المجلس القومي للأجور قد حدد تلك العقوبات بشكل مبدئي، كالتالي:

- تلتزم كل شركة أو مؤسسة لم تلتزم بقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولا يشملها الاستثناءات تلك بدفع غرامات مالية تصل إلى قيمة 5 آلاف جنيها عن كل عامل.

- في حالة إذا استمرت تلك المؤسسة في عدم تنفيذ القرار الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، قد تتعرض تلك المؤسسة إلى الغلق.

وكان المهندس خالد الفقي، رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة المصرية تستعد إلى التخطيط لوضع لائحة تلزم جميع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور.