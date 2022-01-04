وفاة جد بسنت ضحية الصور المفبركة ودفن جثمانه بجوار حفيدته «بث مباشر»

قدم «تليفزيون الوطن»، بثا مباشرا، من داخل قرية كفر يعقوب بمحافظة الغربية، إذ شهدت القرية، انتحار الطالبة بسنت خالد شلبي، بعد تناولها حبة غلة، نتيجة المضايقات التي تعرضت لها، والصور التي فبركتها لها، إذ توفى اليوم، جد الطالبة بسنت، وهو الحاج سليمان شلبي، وجرى تشييع جثمانه من أحد مساجد القرية، بعد أسبوع من وفاة حفيدته، وتم دفن جثمانه بجوارها.

«بسنت» طالبة متفوقة في الدراسة وحافظة لكتاب الله كاملا

يذكر أن «بسنت» طالبة متفوقة في الدراسة، وحافظة لكتاب الله كاملا، عندما كانت في الصف الخامس الابتدائي، وحصلت على جوائز في حفظ القرآن، وقال والدها خالد شلبي أمس، في تصريحات لـ«الوطن»: «ربيتها أحسن تربية وأهل البلد بتحبها»، لكن بسبب انتشار صور مفبركة لها على مواقع التواصل الاجتماعي في أوضاع مخلة، أقدمت على الانتحار.

تفاصيل واقعة انتحار الطالبة بسنت

أضاف والد بسنت: «في أحد الأيام كانت بسنت لديها درس الساعة 10 صباحا، وبعد عودتها وجدتها ليست ابنتي التي أعرفها، وشها متغير والدموع في عينيها، ورأيت صور لها على الإنترنت فسألتها عنها، فوجئت بمعرفتي بها، فقالت لي إن الصور غير حقيقية ومفبركة» فيما علقت نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض، على الواقعة، قائلة إن من فبركوا هذه الصور مثل «الضباع المسعورة»، وأشد أنواع المجرمين هو من يأخذ صورا ويفبركها.