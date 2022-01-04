الحماية المدنية تسيطر على حريق «مخزن مراتب» بكفر الزيات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، منذ قليل، من السيطرة على حريق «مخزن مراتب» اشتعلت به النيران بقرية كفر العرب بمركز كفرالزيات في محافظة الغربية، إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ، وتمكنت 3 سيارات إطفاء من إخماد نيران الحريق الهائل دون وقوع إصابات أو ضحايا قبل امتداده للمنازل المجاورة.

أمن الغربية يتلقى بلاغا بنشوب حريق في كفر العرب

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب النيران في مخزن بقرية كفر العرب بنطاق دائرة مركز كفرالزيات.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية تحت إشراف العقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي كفرالزيات وبسيون وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء تمكنت من إخماد نيران الحريق.

وأفادت مصادر أمنية أن معاينة خبراء الأدلة الجنائية لموقع الحريق أوضحت نشوبه إثر حدوث ماس كهربائي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتقدير قيمة الخسائر والتلفيات الأولية.