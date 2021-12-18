إخماد نيران حريق هائل بمنزل سكني بالمحلة دون وقوع إصابات أو ضحايا

شهدت قرية كفر حجازي، بنطاق مركز المحلة الكبرى، محافظة الغربية، منذ قليل، اندلاع حريق هائل بمنزل سكني بشكل مفاجئ، إثر حدوث ماس كهربائي، وتم الدفع بـ 3 سيارات مطافئ مدعومة بقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة، دون وقوع إصابات أو ضحايا في الحادث.

إخماد حريق هائل بمنزل سكني بقرية كفر حجازي مركز المحلة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفى، مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغات من الأهالى بنشوب حريق هائل فى منزل بقرية كفر حجازي بدائرة المركز.

تفاصيل اندلاع حريق هائل بمنزل سكني بالمحلة دون وقوع إصابات

باشرت القيادات الأمنية دورها تحت قيادة العقيد خالد عبدالفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، بالانتقال إلى مكان الحادث.

كما دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بعدد 3 سيارات الأطفاء إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها إلى الشقق المجاورة.

جهود قوات الحماية المدنية تنجح في السيطرة على حريق منزل سكني

وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة، أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي، أدى إلى اشتعال النيران، والتي التهمت جميع محتويات المنزل من فرش وأثاث، من بينها جهاز عروس جديد.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات.