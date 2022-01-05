مكتشف الأوتوثانية يكشف الفارق بينها و«الفيمتو ثانية»: تحويل الزجاج لموصل كهرباء

كشف الدكتور محمد ثروت حسن، أستاذ الفيزياء والضوء بجامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعته البحثية الذي نجح في اكتشاف وقياس حركة الإلكترونيات في زمن الأتوثانية، موضحًا أن سرعة الأتوثانية تقدر بمليار من مليار من الثانية الواحدة، حيث جرى تطوير طريقة أسرع من الإلكترونات نفسها باستخدام الليزر والفمتو ثانية مليون من مليار من الثانية، والأوتوثانية يعني مليار من مليار من الثانية الواحدة.

وأضاف ثروت، خلال مداخلة عبر تطبيق zoom، مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة on: «هناك طريقتان لرصد الإلكترونات، وهي الطريقة غير المباشرة من خلال قياس التغير في طيف الليزر، وطريقة مباشرة من خلال ميكرسكوب وهي لم يصل لها أحد حاليًا».

فائدة رصد حركة الإلكترونات

ورد مكتشف الأتوثانية على سؤال مقدمة البرنامج على فائدة رصد حركة الإلكترونات، مؤكدًا أن حركة الإلكترونات هي أساس الحياة، ومن خلالها يمكن رؤية كل شيء، وتدخل في المواد والتفاعلات الكيميائية ورصدنا لحركتها يساعد في التحكم فيها.

أهمية قصوى في صناعة الأدوية

وكشف، إمكانية استخدام السيطرة على حركة الإلكترونات في صناعة الأدوية: «هناك ثورة طبية وكل واحد هياخد دواء على حسب الخريطة الجينية بتاعته ويمكن استخدامه في تحويل الزجاج إلى موصل للكهرباء».

وأشار، إلى أن بحثه رصد لأول مرة حركة الإلكترونات في البيئة العادية والهواء، بهدف التقاط صور فيلمية لحركتها وهذا إنجاز علمي كبير في كل المجالات، موضحًا أن أفراد فريق بحثه ينحدرون من دول عدة، مثل الصين والكويت ومصر واليابان، وألمانيا: «سأكون فخورا بإني أكون أول حد يصور حركة الإلكترونات».