لميس الحديدي: أول حلقة في 2022 عن المستقبل.. عنوانها «عالم الميتافيرس»

هنأت الإعلامية لميس الحديدي، الشعب المصري بالعام الجديد، «تبقى سنة سعيدة على كل المصريين، بيضة على الكريم، وسودة على اللئيم، وبقولها ادخلي برجلك اليمين»، موضحة أن هناك أمنيات كثيرة في عام 2022، «لكن احنا اخترنا في البرنامج يكون عنوان الحلقة بشكل مختلف عن المستقبل ليس فقط 2022 لكن عن الأعوام المقبلة»، إذ أن المستقبل لم يعد عامًا واحدًا، بل أصبح سنوات متصلة.

الحلقة الأولى في هذا العام عن «عالم الميتافيرس»

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على قناة «أون»، أنها اختارت أن تقدم الحلقة الأولى في هذا العام عن «عالم الميتافيرس» والذكاء الاصطناعي الذي يمثل ثورة جديدة وعالم جديد بات قريبًا خرج من إطار الروايات، فيما وجهت الشكر والتقدير لمهندسة الديكور إيمان شاكر، التي أهدت إستوديو «كلمة أخيرة» زينة مبهجة تزامنًا مع إحتفالات رأس السنة.

أمنية لميس الحديدي في بداية 2022

وتابعت الإعلامية لميس الحديدي: «عندي أمنية في السنة دي وهي إننا نخلص من كابوس كورونا ودي أمنية من السنة اللي فاتت، نفسي أمشي في كل مكان من غير كمامة أو بخاخات معقمة، بصراحة تعبنا جدا، تعبنا أوي، أخدنا كل التطعيمات وأنا أخدت كل صنوف التطعيمات سواء محليا أو السفر، نفسنا يتحول لمرض عادي زي البرد»، كما أعربت عن تمنياتها عن أن تتخلص مصر من حصر أرقام الإصابات والوفيات وأن يكون هناك دواءً ناجحاً ينهي هذا الكابوس مع التقدم العلمي السريع.