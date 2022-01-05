انتصار عبدالفتاح: السلام رسالتنا.. وقدمنا عروضا في أكبر كنائس أوروبا

أكد الدكتور انتصار عبدالفتاح مؤسس مهرجان «سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية»، ومؤسس فرقة «رسالة سلام» التي تقدم إنشاد ديني وترانيم مسيحية، ابتكار زي موحد لفرقته حتى لا يعرف أحد ديانة المنشدين بناء على ملابسهم، لافتًا إلى أنّ الزي سيكون باللون الأبيض باعتباره لون السلام، مشددًا على أنّ رسالة الفرقة هي رسالة السلام وأنها رسالة تنويرية من الدرجة الأولى لأنّ المحبة هي جوهر الأديان.

الفرقة تقدم رسالة سلام

وأوضح عبدالفتاح خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنّ الفرقة تقدم رسالة سلام ونجحت في توصيل رسالتها على الصعيد المحلي فضلا عن تقديمها عروضًا في أكبر كنائس العالم «ألمانيا وفرنسا والنمسا والفاتيكان».

وأشار إلى أنّ الفرقة تقدم عروضها بالكنائس تحت شعار «هنا نصلي معًا»، لافتًا إلى أن الأديب جمال الغيطاني والشاعر سيد حجاب حضرو عروض الفرقة بكنيسة «سان جيرمان»، بباريس وتأثروا بآداء الفرقة حتى أن الغيطاني كتب مقال بعنوان «عبور انتصار في باريس».

وأثنى «عبدالفتاح»، على البطريرك الراحل البابا شنودة الثالث ووصفه بالشخصية الوطنية، مشيرًا إلى أنه أرسل للبابا وطلب منه مجموعة من الشمامسة للمشاركة معه في الفرقة للتأكيد على الشخصية المصرية ورد عليه البابا الراحل في رسالة كتب فيها «عالبركة»، وأوفد أنطوان عياد نجل أشهر مرتل في الكنيسة المصرية «إبراهيم عياد».