شروط مسابقة الإنشاد الديني والترانيم لمهرجان إبداع الجامعات

تواصل «الوطن» نشر شروط وأحكام وقواعد المشاركة في مسابقات مهرجان إبداع لطلاب الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا، الحكومية والخاصة الموسم العاشر 2021-2022، والتي تنظمها الوزارة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث يصل إجمالي جوائز مسابقات المهرجان في المجالات الثقافية والعلمية والفنية إلى 5 ملايين جنيه.

الشروط العامة لمسابقة الإنشاد الديني والترانيم «جائزة النقشبندي»

ووضعت الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بوزارة الشباب والرياضة، الشروط والقواعد المخصصة والجوائز وقيمتها، لخوض مسابقات الإنشاد الديني والترانيم للموسم الجديد، الشروط على النحو التالي:

1- تشارك كل جامعة أو معهد عالي أو أكاديمية بفريق في الإنشاد الديني وفريق في الترانيم لـمهرجان إبداع 10 (جامعات حكومية وخاصة ).

2- الفريق الجماعي لا يقل عن (4) أفراد ولا يزيد عن (7) أفراد.

3- تشارك كل جامعة أو معهد أو أكاديمية بعدد (3) متسابقين في الإنشاد الفردي وعدد (3) متسابقين في الترانيم الفردي.

4- لا تزيد مدة الفقرة الجماعية عن (10) دقائق مقسمة كالآتي

- عمل إجباري مدته من (5:3) دقيقة.

-عمل اختياري مدته من (5:3) دقيقة.

5- لا تزيد مدة الفقرة الفردي عن 5 دقائق وتُلغى الدرجة في حالة زيادة الزمن.

6- يُسمح بمشاركة 3 آلات موسيقية مصاحبة بحد أقصى.

7- لا يسمح للمتسابق المشاركة في الإنشاد الديني والترانيم (الفردي والجماعي) معاً.

8- يتم تصعيد الأصوات اللائقة من خلال لجنة التحكيم والمشاهدة للمشاركة في التصفيات النهائية.

9- تقوم الجامعة أو المعهد أو الأكاديمية بتقديم 3 DVD عليها الأعمال فيديو وأن يكون التسجيل مباشر (live) بدون أي محسنات صوتية وفقاً للشروط التالية:

-أولاً: الإنشاد الديني الفردي:

1- يشارك المتسابق بفقرة إنشادية (تواشيح وابتهال أو أنشودة أو أغنية دينية).

2- يفضل أن تكون الفقرة الإنشادية من التراث المصري.

ثانياً: الإنشاد الديني (الفرق الجماعية):

- يشارك الفريق بعملين: «يفضل أن تكون من التراث المصري»

- عمل إجباري: (توشيح فؤادي للشيخ كمال البهتيمى).

- عمل اختياري: من (اختيار الفريق) «تواشيح أو ابتهال أو أنشودة أو أغنية دينية».

ثالثا : الترانيم الفردي:

- يشارك المتسابق بفقرة ترانيم (لحن أو تسبحة أو ترنيمة)

- يفضل أن تكون الترانيم من التراث المصري.

رابعا: الترانيم الجماعي:

- يشارك الفريق بعملين: «يفضل أن تكون من التراث المصري»

- عمل إجباري: ( لحن البركة تين أوؤشت ).

- عمل اختياري: من (اختيار الفريق) «لحن أو تسبحة أو ترنيمة».