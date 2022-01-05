تعديلات قانون الضريبة وكورونا على رأس أجندة اجتماع الحكومة اليوم

بدأ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قبل قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات التي تعمل عليها الحكومة.

تعديلات قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية

ومن المُتوقع، أن يُناقش اجتماع الحكومة اليوم، التعديلات المقترح إجراؤها على قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية، عقب الاجتماع الذي عقده «مدبولي»، أمس، مع الأطراف ذات الصلة بالبورصة المصرية، وممثلي البرلمان، وعدد من الوزراء، والذي شهد توافق على تلك التعديلات المقترحة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الحكومة ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات، والتي تبدأ عبر العرض على مجلس الوزراء، ثم عرض التعديلات على البرلمان لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

التوازن بين مواجهة مخاطر كورونا.. والحفاظ على عجلة العمل والإنتاج

ويحتل متابعة تطورات مجابهة مخاطر جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، بندا أساسيا على أجندة اجتماعات الحكومة في الأسابيع الماضية، لحرص رئيس مجلس الوزراء، على متابعة تطورات الجائحة، واتخاذ أي إجراءات كفيلة بالحفاظ على التوازن بين الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة الفيروس والتعايش معه، مثل توفير اللقاحات المختلفة على قطاع واسع، وبين الحفاظ على عجلة العمل والإنتاج، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.