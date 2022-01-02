مدبولي يوجّه بإعداد صيغة نهائية لتعديلات قواعد الصناديق العقارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة للصناديق العقارية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والمهندسة مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومحمد أبوموسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي.

الصناديق العقارية

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنّ الصناديق العقارية تمثل آلية مهمة وفعالة لتعظيم فرص الاستثمار العقاري، وتوفير مصادر تمويل للأنشطة المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، ومن ثم يجب تبني التيسيرات التي من شأنها زيادة عدد الصناديق العقارية وتنشيط دورها، كما وجّه بإعداد الصيغة النهائية من التعديلات المتوافق عليها، للعرض على مجلس الوزراء.

من جانبها، استعرضت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة للصناديق العقارية، والتي تم الاسترشاد عند إعدادها، بالتجارب الناجحة في عدد من الدول، لتقديم عدد من التيسيرات والمحفزات لتشجيع إنشاء الصناديق العقارية.

في ذات السياق، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أنّ الهيئة وافقت من قبل على عدد من التيسيرات في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والمرتبطة بنشاط صناديق الاستثمار العقاري، لكن تظل هناك حاجة لتعديلات تقدم مزيد من المحفزات، مضيفا أنّه جرى التشاور مؤخرا مع الأطراف ذات الصلة بعمل الصناديق العقارية، وأخذ ملاحظاتها في الاعتبار عند صياغة التعديلات المقترحة.

تطوير السوق العقاري

وأوضح عمران، أنّ تنوع المشروعات والأنشطة العقارية التي يمكن لتلك الصناديق الدخول فيها، يجعلها أداة مهمة لتطوير السوق العقاري، وتجميع الأموال اللازمة للاستثمار.