تعطيل العمل في البنوك والبورصة غدا.. وفبراير ومارس بلا إجازات

يُعطل العمل غدا في البنوك والبورصة المصرية، بموجب قرار من البنك المركزي المصري لتعطيل العمل في البنوك بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يوافق بعد غدٍ الجمعة هذا العام، وأيضاً بموجب قرار مجلس إدارة البورصة المصرية يوم أمس الثلاثاء.

وفي وقت سابق هذه الأسبوع، أعلن كل من مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري ووزارة القوى العاملة، بالإضافة إلى البورصة المصرية تعطيل العمل في المنشآت الحكومية والقطاع الخاص والبنوك رسمياً اعتباراً من يوم غدٍ الخميس، وهي العطلة التي تستمر حتى السبت المقبل، قبل أن يستأنف الجميع أعماله الأحد.

إجازة رسمية 27 يناير 2021

ومن المزمع أيضاً في وقت لاحق هذا الشهر أن يتم تعطيل العمل في المصالح الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والبورصة والبنوك، حيث من أنه المقرر منح العاملين بتلك الأماكن إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس 27 يناير 2022، بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

ووفقاً لأجندة إجازات العام 2022، فإنه لن تكون هناك عطلة رسمية أخرى خلال شهري فبراير ومارس القادمين، وأن أول تعطيل رسمي بإجازة مدفوعة الأجر سيتم آخر شهر إبريل المقبل، عيد تحرير سيناء.

ويتزامن شهر رمضان المبارك هذا العام مع شهر أبريل، حيث يعطل العمل آخر الشهر الهجري بمناسبة عيد الفطر المبارك لمدة لا تقل عن 3 أيام؛ سواء في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص بمنشآته ومؤسساته كافة.

مصلحة العمل بالقطاع الخاص تحدد موعد الإجازة

وبينما يحصل العاملون في الجهاز الإداري للدولة على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، ويعطل العمل رسمياً، يفتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، الباب مفتوحاً لتقييم صاحب العمل في تعطيل العمل يوم الإجازة من عدمه وفقما تقتضيه مصلحة العمل، على أن يعوض العاملون بإجازة بديلة مدفوعة الأجر حال استمرار العمل خلال العطلة الرسمية المقررة قانوناً.