موعد إجازة عيد الميلاد المجيد.. وتفاصيل العطلات الرسمية المتبقية في 2022

زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» خلال الساعات الماضية، عن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد التي توافق يوم الجمعة المقبلة 7 يناير، خاصة بعد ترحيل مجلس الوزراء مواعيد الإجازات إلى يوم آخر، فكيف سيكون الوضع بالنسبة لإجازة عيد الميلاد المجيد؟.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء، موعد إجازة عيد الميلاد المجيد، والإجازات المتبقية في 2022.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

وبحسب قرار مجلس الوزراء، ستكون إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الخميس الموافق 6 يناير، بدلا من الجمعة لأنه عطلة رسمية.

مواعيد الإجازات الرسمية في عام 2022

وبحسب أجندة مجلس الوزراء، فإن عدد أيام العطلات الرسمية في 2022، تصل لـ 18 يوما، موزعة على 6 أشهر خلال العام، وهي:

- عطلة عيد الميلاد المجيد، الجمعة 7 يناير 2022، ترحل للخميس 6 يناير.

- عيد الشرطة، ويوافق الثلاثاء 25 يناير 2022.

- عيد تحرير سيناء، ويوافق الاثنين 25 إبريل 2022، ويوافق أيضا عيد شم النسيم.

- إجازة عيد العمال، الأحد 1 مايو 2022، ويصادف أنها قد تكون وقفة عيد الفطر المبارك.

- عيد الفطر المبارك، والمقرر وفق الحسابات الفلكية يوم 2 مايو.

- إجازة ثورة 30 يونيو يوم الخميس 30 يونيو.

- إجازة عيد الأضحى المبارك، والمقرر لها أن تبدأ فلكيًا من الجمعة 8 يوليو، الذي يوافق وقفة عرفات.

- إجازة عيد ثورة 23 يوليو، توافق السبت 23 يوليو 2022.

- إجازة رأس السنة الهجرية وتوافق السبت 30 يوليو 2022.

- إجازة 6 أكتوبر وتوافق 6 أكتوبر.

- إجازة المولد النبوي الشريف، وتوافق السبت 8 أكتوبر 2022.

وبحسب قرار سابق لمجلس الوزراء، ترحل الإجازات الرسمية التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس الذي يليها، وذلك حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.