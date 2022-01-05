عاجل.. وفاة والد إسراء عبدالفتاح زوجة الفنان حمدي الميرغني

توفي الدكتور محمد عبد الفتاح، والد الفنانة إسراء عبد الفتاح، و«حما» الفنان حمدي الميرغني، إذ أعلنت خبر الوفاة صديقتهما الفنانة سارة الدرزاوي.

سارة درزاوي تعلن وفاة والد إسراء عبد الفتاح

وكتبت «سارة»، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»: «إنا لله و إنا إليه راجعون.. توفي الدكتور محمد عبد الفتاح عشماوي .. والد إخواتي إسراء عبدالفتاح ونورهان وزينة.. وحما أخويا حمدي الميرغني».

وأضافت: «ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. هتوحشنا يا عمو محمد.. كان من أطيب وأكرم الناس.. ربنا يصبر كل أحبابه».

آخر أعمال حمدي الميرغني

يذكر أن آخر أعمال حمدي الميرغني مشاركته في فيلم «ماما حامل»، الذي عُرض في دور السينما يوم 2 يونيو الماضي، وهو من بطولة ليلى علوى، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الاتربى، سليمان عيد، شريف دسوقى، إيمان السيد، بدرية طلبة، علاء زينهم، محمد أوتاكا ووغيرهم من الفنانين، ومن تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

قصة فيلم ماما حامل

وتدور أحداث «ماما حامل» في إطار كوميدي، حول أسرة ليلى علوي المتزوجة من بيومي فؤاد، ولديهما ابنان هما حمدى الميرغني ومحمد سلام، أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات، لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تتفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوي.