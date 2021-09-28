حمدي الميرغني بعد إصابته بكورونا: أنا وإسراء في «الحجر المنزلي» أرجو منكم الدعاء

أعلن الفنان حمدي الميرغني إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، هو وزوجته إسراء، مشيرا إلى أنه ملتزم حاليا بالحجر المنزلي، وخاضع له في منزله.

حمدي الميرغني: أنا بخير

وقال حمدي عبر صفحته بـ«إنستجرام»: «الحمد لله والفضل لله أنا بخير وأسرتي بخير، وبالفعل جرى إصابتي بفيروس كورونا منذ عدة أيام، ولا زلت خاضع وملتزم بالحجر المنزلي، ومتابعة بروتوكول العلاج مع دكتور مختص، أنا وإسراء، وشكرا لكل من حاول الاتصال أو إرسال رسالة للاطمئنان، لكني أعتذر على عدم الرد على أغلب الاتصالات والرسائل، بسبب كثرتها، وأرجو منكم الدعاء، والحمدلله على ما أصابنا».

حمدي الميرغني: آسف على عدم الرد

يذكر أن الفنان حمدي الميرغني انتهى مؤخرا من تصوير مشاهده في فيلم «تماسيح النيل»، الذي يشارك في بطولته بجانب مصطفى خاطر ومحمد ثروت وبدرية طلبة وكريم عفيفي، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبد العزيز، وجرى تصوير عدد من المشاهد الخاصة به في محافظتي الأقصر وأسوان.

كما يواصل حاليا تصوير فيلم «زومبى على جنبى»، تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة علي ربيع.

ويعرض له فيلم «ماما حامل»، الذي يشارك في بطولته ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد سلام ومحمد ثروت وبدرية طلبة ونانسي صلاح وسامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.