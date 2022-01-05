تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 23 متهما في «أحداث رمسيس» إلى جلسة 7 فبراير

أجّلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة 23 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث رمسيس» لجلسة 7 فبراير.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

تدنيس جامع الفتح وتخريبه

وأحال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، في وقت سابق، المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت لهم النيابة تُهم تدنيس مسجد الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، بناءًا على أغراض تخريبية.

تخريب المنشآت العامة والخاصة

وجاء في قرار الإحالة أنّ المتهمين نفذوا أعمال التجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، على مدار يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.

الاعتداء على رئيس حي عين شمس

في سياق آخر، قررت محكمة مستأنف مدينة نصر، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر استئناف المتهمين بالتعدي على رئيس حي عين شمس، على حكم حبسهم 7 سنوات مع الشغل والنفاذ الصادر بحقهم لإدانتهم بالبلطجة والاعتداء على رئيس الحي، لجلسة 12 يناير الجاري.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أنّ المتهمين الستة اعتدوا على رئيس حي عين شمس، أثناء توجهه للعمل مستقلًا السيارة الخاصة بجهة عمله وأحدثوا بها تلفيات وهشموا الزجاج الخلفي، حيث ترجل المتهمون من إحدى السيارات وتعدوا على المجني عليه بالضرب، بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض، وأصابوه بكدمات وجروح متفرقة، وأتلفوا السيارة.

وتلقي قسم شرطة مدينة نصر، بلاغًا من اللواء دكتور ماهر هاشم رئيس حي عين شمس، بيفيد بأنه أثناء توجهه للعمل مستقلًا السيارة الخاصة بجهة عمله، فوجئ بترجل 3 أشخاص من سيارة والتعدي عليه بالضرب بعصا خشبية وسلاح أبيض، وإصابته بكدمات وجروح متفرقة وإتلاف السيارة.