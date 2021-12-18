النائب العام في يوم اللغة العربية: احترام لغتنا الأم يزيدنا هيبة

احتفت إدارة البيان بمكتب النائب العام بحلول اليوم العالمي للغة العربية في الثامن من شهر ديسمبر من كل عام، مؤكدة أنَّها تقصد من بياناتها الإسهامَ في إحياء اللغة العربية السليمة وتذوقها إلى جانب ما تقصدُه من كشفِ الحقائق ورفعِ الوعي والتوجيه بما ينفع البلاد والعباد، فالعناية باللغة العربية أحد مقومات وركائز النيابة العامة في أداء رسالتها نيابةً عن المجتمع بأَسره.

اللغة العربية عنصر أساسٌ من عناصر رباط الأمة

وأكدت الإدارة أن اللغة العربية لغةٌ قوميَّةٌ من الروافد الرئيسة للهُوية المصرية العربية، وهي عنصر أساسٌ من عناصر رباط الأمة، وإنَّ احترامها وإتقانها واجبٌ وطنيٌّ؛ فهي رمز الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية.

وأوضحت أن احترام لغتنا الأمّ يزيدنا هيبةً وتقديرًا من الكافَّة، ولا تمنعُ إجادتُها حديثًا وكتابًة من الإلمام بلغة أو لغات أخرى، فلقد استوعبت اللغة العربية كافَّة العلوم والفهوم، وفاقت غيرَها من لغات العالم في كثرة مفرداتها، وتنوع تراكيبها ومباني كلامها، وغنى معانيها؛ فهي مدعاة للفخر والرقي وعلوّ الشأن.

اللغة العربية لغة مقدّسة

وختمت إدارة البيان قائلة إنَّ اللغة العربية لغةٌ مقدّسةٌ؛ اختارها رب العالمين سبحانه وتعالى لغةً للقرآن الكريم، خاتم رسالاته السماوية عبر العصور، فتأمل السرَّ في هذا التشريف العظيم.