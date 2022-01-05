«سياحة النواب» تنتهى من تقريرها بشأن مشروع قانون المنشآت الفندقية

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعا مشتركا مساء اليوم، مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك لاستعراض التقرير الذي أعدته اللجنة، بشأن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية

وفى بداية الاجتماع، عرضت النائبة نورا علي، الملامح الأساسية للتقرير الخاص بمشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، متضمنا فلسفة وأهداف مشروع القانون الذي جاء في «48» مادة، بالإضافة لمواد الإصدار ومادة النشر، مؤكدة أن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، من القوانين المهمة، الذي يعد نقلة نوعية كبيرة في قطاع السياحة، وسينهي على كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في قطاع السياحة.

وسيُحقق مشروع القانون، الأهداف المرجوة من تنشيط الحركة السياحية، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كل الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية، الذي جاء وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتيسير في إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وكذلك تنظيم كل الأمور والإجراءات بين جميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية.

استماع إلى الآراء

كما نوهت النائبة نورا علي، أن اللجنة المشتركة استمعت خلال جلستي استماع الآراء المتخصصين والخبراء والمستثمرين من ذوي الخبرة في المجال السياحي والفندقي، كما استمعت إلى آراء واقتراحات الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومنظمات العمل السياحية وممثلين من مختف الجهات السياحية والفندقية حول مشروع القانون.

وعقدت اللجنة المشتركة أربعة اجتماعات، تطرقت خلالها لمناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون المعروض في حضور وزير السياحة والآثار وعدد كبير من كبار ممثلين الوزارات المختلفة المعنيين بمشروع القانون، وراعت اللجنة جميع الآراء والاقتراحات والملاحظات، التي جاءت خلال المناقشة، وفي ضوء ذلك، تم إدخال التعديلات على مواد مشروع القانون المعروض ومبرراتها، حتى انتهت اللجنة المشتركة من الصياغة النهائية لمشروع القانون، ووافقت عليه بصفة نهائية.

كما أن اللجنة المشتركة وافقت على اختيار النائبة نورا على رئيس اللجنة مقرراً أصلياً، والنائب أحمد الطيبي، مقررا احتياطيا، لها خلال عرض التقرير أمام المجلس، وفي نهاية الاجتماع، قررت اللجنة المشتركة، الموافقة على تقريرها تمهيدا لعرضه بصورته النهائية على المجلس.