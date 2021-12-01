وزير السياحة والآثار يلتقي رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، السيدة Zarina Doguzova، رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة، وذلك على هامش زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد، للمشاركة في أعمال الدورة 114 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

حضر اللقاء، يمنى البحار، مساعد الوزير للشئون الفنية، والوزير مفوض داليا عبد الفتاح، المُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.

مناقشة التعاون الثنائي بين مصر وروسيا

وقد تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وروسيا في مجال السياحة، وآليات دفع مزيد من حركة السياحة الروسية الوافدة إلى مصر.

ومن جانبها، أشادت رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة، بعمق العلاقات الثنائية واستمرار التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما في مجال السياحة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الروسي، معربةً عن شكرها وتقديرها لكافة الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لدعم قطاع السياحة المصري وزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر بصفة عامة ومن روسيا بصفة خاصة.

وأكدت على أن المقصد السياحي المصري، يعتبر من المقاصد المفضلة لدى السائحين الروس، فهو بالنسبة لهم يعد المقصد الرئيسي.

لقاءات الوزير برئيسة الوكالة الفيدرالية

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعتبر ثالث لقاء بين الوزير ورئيسة هذه الوكالة، إذ التقيا لأول في يوليو الماضي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة على صحة المستهلك ورفاهية الإنسان «اروسبوتريبنادزور»، والسفير المصري بموسكو، ومساعد وزيرة الصحة المصرية.

وكان هذا اللقاء بهدف مناقشة ضوابط استئناف السياحة الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية، أما اللقاء الثاني كان ضمن اللقاءات الرسمية التي عقدها الوزير خلال زيارته للعاصمة الروسية موسكو في سبتمبر الماضي.