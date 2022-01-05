الصحة: متحور «أوميكرون» سيكون السائد بين الإصابات في مصر نهاية يناير

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المصابين بمتحور أوميكرون انخفضت نسبة الذين يحتاجون إلى الدخول منهم المستشفيات بنسبة 20%، إضافة إلى أن من التحقوا بالمستشفيات انخفضت فترة احتجازهم في المستشفى بنسبة 40%، وهذا وفقًا لبعض الدراسات الأولية.

الصحة: أوميكرون سيكون السائد

وأضاف «عبد الغفار» في تصريحات تليفزيونية، أنه رغم سرعة انتشار متحور أوميكرون فإن معدلات الوفيات ودخول المستشفيات أصبحت أقل، موضحًا أنه من المتوقع أن يكون أوميكرون هو المتحور السائد نهاية شهر يناير وبداية شهر فبراير، في مصر والعالم، لافتًا إلى أنه حتى الآن المتحور السائد هو الدلتا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن اللقاحات ما زالت فعالة في مواجهة أوميكرون، وفقًأ للدراسات التي أجريت على ذلك، موضحًا أن مصر تتيح الجرعة التعزيزية لكل من تلقى اللقاح فوق سن 18 سنة، ومضى على حصوله على اللقاح 6 شهور.

الصحة: توفير الأدوية في مصر

وبالنسبة لمسألة الأدوية، قال إنها تنقل الصراع بين البشر والفيروس من العلاج داخل المستشفيات إلى العلاج عن طريق أدوية تؤخذ بالفم، وهناك عقاران حصلا على موافقة الاستخدام الطارئ من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وهيئة الأدوية الأوروبية، وبفضل القيادة السياسية ولجنة مكافحة كورونا، جرى التعاقد فعليًا عليهما، ومن المفترض أن يصلا في نهاية شهر يناير.

وأشار إلى أن هناك 3 شركات وطنية صنعت بالفعل الدواء، وفي انتظار الموافقات الخاصة به، وهناك تعاقدات على جرعات من خلال منظمة اليونيسيف، وسيصل مصر نهاية يناير، موضحًا أن هناك عقارا ثالثا يؤخذ عن طريق الحقن، من شركة أسترازينيكا ومصر تعاقدت بالفعل على جرعات تكفي لـ50 ألف شخص.