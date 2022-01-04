أستاذ علم انتشار أوبئة: الكمامة القطنية لا تحمي من أوميكرون أو دلتا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن العلماء في انتظار ظهور نتائج الدراسات للحكم على شراسته، وأن الدراسات أثبتت أن سرعة انتشاره أكبر من متحور دلتا، بما يتراوح بين ضعفين و3 أضعاف، حيث بدأت الإصابات تتضاعف بأوميكرون، خاصة بين الأسرة الواحدة.

معدلات وفيات أوميكرون ليست مثيرة للقلق

وأضاف عنان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» على قناة DMC، أن حالة الوفاة بأوميكرون لا تثير القلق، لأن معدلات الوفيات من هذا المتحور تظل أقل من دلتا، كما أن الأعراض الحالية التي رُصدت معظمها في الجهاز التنفسي العلوي، وهو الأنف والفم، أما الجهاز التنفسي السفلي فهو الرئة.

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن انتشار أوميكرون بشكل أكبر يرتبط بخلايا الأنف، ويسبب بعض احتقان الحلق والأنف وآلام الظهر والعظام، وهي إصابات من خفيفة إلى متوسطة، مؤكدًا أن الكمامة القطنية أو الكمامة التي تتكون من طبقة واحدة لا تحمي من أوميكرون أو دلتا، فيجب أن يرتدي الشخصان كمامات قطن حتى تتاح الحماية لهما، ولكي يحمي الشخص نفسه يجب أن يرتدي كمامة مكونة من 3 طبقات.

الأجسام المضادة الناتجة من التعافي لا تحمي من أوميكرون

ولفت إسلام عنان إلى أن الدراسات بشأن قدرة متحور أوميكرون على الهروب من اللقاحات انتهت، وأن الأجسام المضادة الناتجة من التعافي لا تحمي من أوميكرون، رغم أنها تحمي من دلتا.

فايزر وموديرنا قلت فاعليتهما دون الجرعة التنشيطية حتى 30%

وأوضح أن فاعلية لقاحات أسترازينيكا وسبوتنيك وجونسون أند جونسون ضعفت أمام أوميكرون، كما أن لقاحي فايزر وموديرنا قلت فاعليتهما دون الجرعة التنشيطية حتى 30% بعد أن كانت 80% في دلتا، ولو كان الشخص متعافيا من دلتا وحصل على جرعتين من اللقاح فإن الحماية ستكون أكبر.

وأشار إلى أن من حصل على جرعتي لقاح كورونا يقل معدل تعرضه للإصابة بعدوى تجعله يتلقى العلاج في المستشفى بنسبة 65% عن المريض الذي لم يحصل على أي لقاح.